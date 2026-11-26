時隔20年，上海官場再次發生大地震。11月24日晚上，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，因為「涉嫌嚴重違紀違法」而被中紀委調查。而這距離以全面從嚴治黨作為主題的中共二十屆五中全會閉幕不到一個月時間。陳吉寧是自2006年時任政治局委員、上海市委書記陳良宇落馬之後上海被查級別最高官員。

11月24日當晚，上海市委常委會舉行擴大會議，認為陳吉寧被查「充分釋放了反腐敗鬥爭一步不停歇、半步不退讓，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的強烈信號」。

陳吉寧是2022年二十大以來第四位被查的現任政治局委員，除了他之外，被查的現任政治局委員還有中央軍委副主席張又俠、中央軍委副主席何衛東、新疆維吾爾自治區原黨委書記馬興瑞。四位現任政治局委員被查，數量之多，創下1978年改革開放以來的歷史紀錄。這樣的反腐力度既再次凸顯了二十屆五中全會所說的「將反腐敗鬥爭進行到底」，又再次表明中國官場「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜」。

上海作為中國四大直轄市之一與經濟總量第一城，自江澤民在1989年從上海市委書記被推選為中共中央總書記以來，長期都是中國政壇最備受矚目的政治高地。在陳吉寧之前，除了2006年落馬的陳良宇之外，1989年以來的歷任上海市委書記都通過了中國領導層的政治考驗，最終都更上一層樓。

2008年3月25日，原上海市委書記陳良宇，在天津市第二中級人民法院出庭受審。（央視視頻截圖）

陳吉寧生於1964年，是學術精英出身，曾有著清華大學校長、北京市長的亮眼履歷，2022年他被國家委以重任，成為政治局委員、上海市委書記。然而他未能通過政治考驗，「涉嫌嚴重違紀違法」，墜落在上海這座中國最重要的政治高地。這說明中國領導層的反腐決心不容低估，官員們不能因為一時之間的仕途成功而偏離清正廉明的正途。

鑑於上海在中國政治經濟領域的重要性，陳吉寧被查之後，誰將成為新任上海市委書記？從歷史經驗與政治慣例來看，有三種可能。

第一種情況是讓一位副國家級領導人來兼任上海市委書記，具體經驗可以參考1995年的北京與2012年的重慶。1995年政治局委員、北京市委書記陳希同被查後，政治局委員、中紀委書記尉健行兼任北京市委書記長達兩年多時間，直到1997年尉健行升任政治局常委。2012年政治局委員、重慶市委書記薄熙來被免職與被查，政治局委員、國務院副總理張德江兼任重慶市委書記超過半年時間，直到同年11月升任政治局常委。

2018年12月11日起，8集大型政論專題片《必由之路》在央視播出，其中第5集《立國之本》回顧了中共十八大以來的反腐成果。（中國央視視頻截圖）

第二種情況可以參考2006年、2007年的上海。2006年陳良宇被查後，時任上海市長韓正曾代理上海市委書記半年時間。2007年3月，時任浙江省委書記習近平調任上海市委書記，直到同年10月升任政治局常委，成為中國政壇新一代接班人。

第三種情況可以參考2017年的重慶、2025年的新疆。2017年政治局委員、重慶市委書記孫政才被查，貴州省委書記陳敏爾調任重慶市委書記，同年10月以重慶市委書記的身份升任政治局委員。2025年7月政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞不再擔任新疆黨委書記之後，曾任國家民族事務委員會主任的中央統戰部分管日常工作的副部長陳小江，空降新疆擔任黨委書記，一直任職到現在。

以上三種可能性都是基於以往歷史經驗與政治慣例，是否適用於陳吉寧被查之後的上海還有待觀察。但無論何種情況，在陳吉寧被查之後來主政上海的新任市委書記都要面臨怎麼根治官場腐敗、怎麼讓上海繼續引領國家現代化事業的政治重任。