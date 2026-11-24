中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。陳吉寧是中共二十大以來，第四名被查的現任政治局委員。



陳吉寧被查意味着2022年二十大產生的新一屆政治局已有4名委員被查，除了陳吉寧之外，還有中央軍委副主席張又俠、中央軍委副主席何衛東、新疆維吾爾自治區原黨委書記馬興瑞。4名現任政治局委員被查，創下改革開放以來的歷史紀錄。

上海書記陳吉寧被查：二十屆政治局4名委員落馬 反腐力度創紀錄

上海市委書記陳吉寧在會上強調，要，傳承江澤民同志的精神風範，進一步全面深化改革。（上海發布）

曾主政北京上海 政治歷練罕見

公開履歷顯示，現年62歲的陳吉寧為吉林梨樹人，他早年長年於學術界發展，留學英國並取得帝國理工學院工學博士學位。陳吉寧回國後長期於學界發展並官至清華大學校長；其後轉任技術官僚，出任環境保護部部長、黨組書記。

躋身地方大員行列後，陳吉寧的仕途更顯特殊。他先是出任北京市委副書記、市長，期間兼任北京2022年冬奧會和冬殘奧會組委會執行主席；至2022年10月當選中央政治局委員後，隨即調任上海，兼任上海市委委員、常委、書記。這種跨越學界與政界，先後在北京擔任「二把手」及在上海擔任「一把手」的履歷，在內地官場中頗為罕見。

中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。（新華社）

值得注意的是，陳吉寧的政治歷練相當特別，曾先後主政中國兩大核心直轄市。他先是出任北京市委副書記、市長，期間兼任北京2022年冬奧會和冬殘奧會組委會執行主席。至2022年10月，陳吉寧當選中央政治局委員，並調任上海，兼任上海市委委員、常委、書記。

相隔20年 再有上海市委書記受查

陳吉寧今次受查，亦是上海政壇多年來的又一場大地震。翻查資料，上一任在任內落馬的上海市委書記是陳良宇。陳良宇於2006年因涉及上海社保基金挪用案等問題被免職及立案審查，事件當年曾引起海內外高度關注。

自陳良宇被抓至今，陳吉寧成為這20年來首位受查的現任上海市委書記，同時也是二十大後第4位落馬的現任政治局委員，反映中央持續維持反腐高壓態勢。