以全面從嚴治黨作為主題的中共二十屆五中全會剛結束不到一個月，一則重磅反腐新聞在輿論場引起了震動：11月24日晚上，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，因為「涉嫌嚴重違紀違法」而被中紀委調查。當晚，上海市委常委會舉行擴大會議，通報陳吉寧被查新聞，認為陳吉寧被查「充分釋放了反腐敗鬥爭一步不停歇、半步不退讓，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的強烈信號」。

生於1964年的陳吉寧不是普通官員，而是一位備受矚目的政治明星。他是在1978年改革開放的時代浪潮中通過讀書改變命運，本科與碩士研究生就讀於清華大學，博士畢業於英國帝國理工學院，屬於典型的學術精英。回國後他在清華大學工作，2012年出任清華大學校長。後來他學而優則仕，調任環境保護部部長、北京市長，2022年成為副國家級的中共中央政治局委員、上海市委書記。

通常來說，像他這樣高級別與地位的政治明星，啟動調查的門檻比較高。然而他終究還是因為「涉嫌嚴重違紀違法」而被中紀委調查。這既再次說明中國領導層的反腐決心不容低估，又表明中國領導層關於「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜」的判斷依然準確。

陳吉寧在擔任上海市委書記之前，曾任北京市長、環境保護部部長、清華大學校長。（上海發布）

陳吉寧是2022年二十大以來第四位被查的現任政治局委員，除了他以外，被查的二十屆政治局委員還包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委副主席何衛東、新疆維吾爾自治區原黨委書記馬興瑞。他們的政治地位相同，但如果考慮陳吉寧所在的上海是中國最重要的政治高地，那麼不得不說，陳吉寧被查的影響尤其不同尋常。

查詢公開資料可知，自1989年時任上海市委書記江澤民臨危受命，被推選為中共中央總書記以來，上海這座中國最大的經濟中心城市自此具有十分重要的政治地位。江澤民在上海的繼任者是朱鎔基，朱鎔基在1991年進京擔任國務院副總理，次年成為中共中央政治局常委，1998年升任國務院總理，領導中國經濟改革。

2008年3月25日，原上海市委書記陳良宇，在天津市第二中級人民法院出庭受審。（央視視頻截圖）

再之後的上海市委書記依次是吳邦國、黃菊、陳良宇、習近平、俞正聲、韓正、李強、陳吉寧。其中，除了2006年落馬的陳良宇與剛被查的陳吉寧之外，歷任上海市委書記都經受住了政治考驗，從而順利進京擔任要職，最終成為政治局常委。

上海既是中國四大直轄市之一，又是改革開放以來中國面向世界的經濟總量第一城。在這樣一座政治經濟地位超然的城市擔任要職，往往是官員仕途中一次非常重要的歷練與考驗。

陳吉寧在2022年出任上海市委書記，是當時中國領導層對他的一次重用與考驗。然而正如20年前的陳良宇未能通過考驗一樣，陳吉寧的被查預示他未能通過考驗。這再次證明了2026年1月12日習近平在二十屆中紀委五次全會上提出的警告：「不管面對多大阻力、付出多大代價，都要把反腐敗鬥爭進行到底！不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！」