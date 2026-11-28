台灣九合一地方選舉將於明日（11月28日）登場，這是賴清德執政後，首次面對全台性的地方選舉。回顧台灣民主化以來，國民黨在地方政治版圖上長期居於優勢，民進黨雖曾在1997年及2014年兩次地方選舉中取得過半縣市的執政權，卻無能長期維持這項優勢，尤其2018年以來，台灣歷經了四次中央與地方大選，國民黨兩度贏得地方選舉，民進黨兩度贏執政大位，藍綠各自在不同層級的選舉中佔有優勢，但若以政治版圖的角度來看，台灣政治板塊的變動實際上存在三個相互交錯的維度，一是藍綠兩大政黨的政治消長，二是長期以來「北藍南綠」的地域性政治結構，三是中央與地方選舉所呈現的不同政治傾向。這三者有時相互疊合，有時又彼此背離，也使得台灣政治版圖既有相對穩固的一面，又有高度流動的一面。



國民黨地方優勢是常態 民進黨大勝是例外

台灣地方政治版圖長期以來「藍大於綠」，民進黨自1986年創黨至今，兩次具有標誌意義的地方選舉大勝，恰巧都發生在國民黨掌握中央政權的時期，一次是1997年李登輝執政時期，民進黨在23席縣市長中拿下12席，國民黨僅得8席，無黨籍3席，這是民進黨首度在縣市長選舉中取得過半席次，得票率亦超越國民黨。另一次則是2014年馬英九執政時期，民進黨在22席縣市長中囊括13席，國民黨僅剩6席，無黨籍3席。

（香港01製圖）

兩次地方選舉大勝之後，民進黨又分別順勢於2000年及2016年取得中央政權，這段歷史固然使台灣輿論習慣將地方選舉視為後來總統大選的前哨戰，但2018年以來的選舉經驗，卻呈現出另一番景象。

先就2018年來說，是時蔡英文執政不過兩年，民進黨在地方選舉遭遇重挫，國民黨一舉拿下15席縣市長，民進黨僅剩6席，其間最具政治象徵意義的，莫過於韓國瑜攻下高雄，打破民進黨在高雄長達20年的執政歷史，「韓流」亦成為全台性的政治風潮，民進黨兵敗如山倒。然而僅僅過了兩年，2020年總統大選，蔡英文卻又以817萬票連任，創下台灣總統直選以來最高得票數紀錄。

台灣選舉已成為台灣民眾的一種政治饗宴，圖為2019年11月24日台灣九合一選舉投票日開票，國民黨高雄市候選人韓國瑜的支持民眾聚集高雄國民黨部前空地盯着大螢幕轉播等待開票結果，民眾搖旗高呼「韓國瑜，當選！」（資料照片）

到了2022年地方選舉，民進黨進一步萎縮至5席縣市長，地方執政版圖幾乎退守到只剩南台灣，但2024年總統大選卻又由民進黨賴清德勝出，打破台灣過往兩大政黨輪流執政八年的「慣例」。結果兩樣情，國民黨雖兩度在地方選舉取得優勢，卻未能循着當年民進黨地方選舉大勝、緊接中央政權輪替的路徑重返執政。

「北藍南綠」仍是台灣政治底色

在政黨消長之外，台灣政治還存在一條相對穩定的地理軸線，亦即台灣人慣稱的「北藍南綠」。

綜觀過去四次選舉，無論藍綠政治鐘擺如何擺動，民進黨在嘉義縣、台南市及屏東縣始終具有相對穩固的政治基礎，國民黨（泛藍）則在新竹縣、苗栗縣、花東及金馬維持區域優勢。即便是2018年民進黨在地方選舉遭遇大敗，上述南部三縣市亦未曾變色。至於一度由綠轉藍的高雄，也在2020年韓國瑜遭罷免後重新回到民進黨手中。

7月27日，國民黨主席鄭麗文高呼，希望黨內團結一致，除了贏得年底地方大選，未來更要立法院單獨過半、2028年邁向執政。（國民黨）

不過，相較南台灣政治板塊的穩定，北台灣的政治傾向明顯更具有流動性。指標性的台北、新北與桃園，過去二十餘年，縱然偶爾有「非藍」執政，但多數時期是由國民黨主政，涵蓋絕大時間段，2022年地方選舉後，國民黨一舉取得台北、新北、桃園三大直轄市的執政權，但2024年總統大選，賴清德在這三個直轄市的得票數又都居於首位。是以，交叉分析傳統「北藍南綠」當中的「北藍」政治地理概念，縱然穩定是常態，但在地方選舉與總統大選中又呈現出不同程度的適用性。

此外，在中台灣台中、彰化、雲林，以及東部的宜蘭等縣市的政治版圖亦頗值得玩味，過去兩屆地方選舉，這些縣市均由國民黨勝出，但到了2020年及2024年總統大選，又都是民進黨候選人得票居首，某種程度來說可謂藍綠政治板塊交界的模糊地帶。

有「媽媽市長」之稱的台中市長盧秀燕2022年成功連任，得票遠甩民進黨對手立法院副院長蔡其昌。（Facebook／盧秀燕）

一個台灣 兩套政治版圖

總的來說，台灣政黨政治在兩大黨對抗傳統的背景下，其政治版圖實際存在兩套不完全重疊的樣態，一套是地方治理的版圖，另一套則是中央政權競逐的版圖，「北藍南綠」的差異性則在其間放大又縮小。

國民黨長年積累的地方組織、人脈網絡及地方治理資源，在地方性縣市長選舉中仍具有相當大的政治效力，民進黨則在歷屆總統大選中，展現了操作認同、兩岸關係及台灣的國際處境等政治議題能力，強打跨越地域支持的效果。

馬英九在2014年處理太陽花學運時引發爭議，令國民黨士氣大敗，在2016年失去執政權。（資料圖片）

這並非說地方選舉與兩岸關係無涉，或總統大選無關乎民生治理，而是這些議題在不同層級選舉中的政治權重有所不同。就觀察台灣選舉經驗，台灣選民可以接受由國民黨治理自己居住的縣市，卻未必認同國民黨的兩岸路線，同樣的，那些支持民進黨掌握中央政權的選民，也未必認為自己的家鄉需要由民進黨執政不可。

輔以選舉過程中，影響選民投票偏好與投票行為的變數甚多，例如賴清德縱然在2024年拿下大選，民進黨卻失去立法院多數席次，選民分裂投票傾向顯著，又例如政黨合縱的情事不在話下，如民眾黨在2022年拿下新竹市長、2024年柯文哲取得逾四分之一選票，今若單以藍綠兩色理解台灣政治，亦不足以反映當前選民結構的全貌。

因此，明日台灣地方選舉值得觀察的，除了藍綠各自取得多少席縣市長，更在於哪些縣市延續了原有的政治底色，哪些縣市出現政黨輪替，以及過往在中央與地方選舉中呈現不同政治傾向的縣市，其政治板塊有沒有發生進一步的變化。過往民進黨兩次地方選舉大勝，都成為中央政權輪替的前奏，但2018年以來的四次選舉，卻顯示地方政治上的勝負，未必能夠預示中央政權的歸屬，就此來說，台灣地方選舉作為總統大選前哨戰的政治意涵亦有重新審視的必要。