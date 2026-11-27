從台灣「九合一」選戰開打以來，各方就普遍關注台北市、新北市兩地選情。這背後當然牽動兩地政治象徵、人口與選民結構，以及候選人與政黨布局所牽引的後續政局。



首先是台北。國民黨現任市長蔣萬安原本就是新一代政治明星，甚至有不少人認為，只要蔣萬安2026成功連任，2028將大有可為。但沒想到，這次「九合一」會出現「洋流」現象，原本被認為毫無懸念的台北市，如今因為民進黨候選人沈伯洋的聲勢上漲，而逐漸轉為懸而未決。

台灣九合一選舉・一文看清｜沈伯洋蔣萬安對決 街訪台北民眾心聲

在這種背景下，蔣萬安的一舉一動、選戰策略都成為各方焦點，尤其是與民眾黨的合縱連橫、與柯文哲的隔空配合，都成為各方評估選情、觀察選戰攻防的重要依據。

再來是新北。首先，新北市人口超過400萬，是台灣人口最多的直轄市，且藍綠基本盤實力相近，原本就是歷來選戰的一大風向標；再來，在新北的國民黨李四川與民進黨的蘇巧慧對壘中，前者原本同樣遙遙領先，卻同樣在「洋流」出現後，逐漸陷入與後者的近距離對壘。在藍綠支持度歷來持平的新北市，當前局勢顯然正在推升一個勝負關鍵：中間選民這次究竟是靠向藍、或是傾向綠？

不過如果從這個視角出發，綜觀整場台灣「九合一」選戰，其實就會發現真正焦點或許橫跨南北：如果中間選民成為勝負關鍵，那麼從原本毫無懸念轉為懸而未決的台北市選情，其實更加體現中間選民的流轉力道；如果以藍綠基本盤變動為剖面，那麼位處台灣南部的高雄市選情，反而更能體現這一板塊消長。

可以這麼說，即便當前各方的關注焦點都在台北與新北，但要深入把脈台灣政情流轉、探測未來發展，台北與高雄才是真正關鍵。

國民黨主席鄭麗文參加蔣萬安競選總部成立大會。（聯合報）

台北究竟還是不是藍大於綠？

首先是凸顯中間選民崛起的台北。

基本上從選戰陷入膠著以來，「藍大於綠」就成為各方質疑的一大假設。其實這也能從過往政情觀察一二：即便不是這次選戰，近年隨著民眾黨崛起、年輕選民取向變化，台北的藍營基本盤確實已經萎縮。

例如2022年市長選戰，以「超越藍綠、爭取中間選民」為定位的黃珊珊，在民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安夾殺下，還獲得了高達342,141張選票。基本上這就凸顯了，台北其實存在數量不少沒有明確黨派傾向、立場滑動的中間選民。這些選票的2026年流向，當然就成為台灣都會選民對於第三勢力與藍綠重組的風向球。

此外，沈伯洋這次「應援式」的選戰打法，也成功吸引大量年輕選民關注，所謂「洋流」甚至不是沈伯洋團隊主動打出的口號，而是先在年輕支持者間口耳相傳，再被沈團隊引用推動。而年輕選民對於社群媒體、AI使用的高黏著性，同樣被沈團隊精準把握，塑造了一波波成功的議題宣傳。眾所周知，年輕選民未必會是民進黨支持者，卻也不必然會延續家庭對於國民黨的情感，這就對原本台北的「藍大於綠」板塊假設帶來挑戰。

而也正是在這個背景下，這次台北市選戰基本沒有「抗中保台」的意識形態對壘，藍綠雙方幾乎都不主動談論兩岸議題，而是更加聚焦民生治理：過往強調「抗中保台」的沈伯洋轉而聚焦城市美感、都市更新與兒童福利等政見；蔣萬安則主打英偉達（NVIDIA，台灣通稱輝達 / 大陸：英偉達）落腳北士科、大巨蛋啟用與「生生喝鮮乳」等具體市政政績。

這背後原因，當然就是雙方團隊都考量到中間選民的關鍵屬性，對於政黨忠誠度較低，但更看重城市實際運作與候選人的治理可行性。同理，這也是為何在選戰後期、藍綠選情陷入膠著下，蔣萬安與沈伯洋都希望爭取黃珊珊的公開支持，原因當然就是縮小自己與「第三勢力」的距離，來極大化對中間選民的吸引力。

基本上，這次台北的選情震盪、「藍大於綠」假設的不再絕對，就是對於台灣中間選民傾向的一次投影。

台北市長蔣萬安舉行競選總部成立大會。（聯合報）

高雄深綠基本盤是否真的不可動搖？

再來是位處台灣南部，由國民黨柯志恩對決民進黨賴瑞隆的高雄市。

眾所周知，高雄就與台南類似，長期被視作民進黨鐵票區、深綠大本營，過去也只有韓國瑜曾一度扭轉。但正如中間選民崛起導致台北的「藍大於綠」假設有所鬆動，高雄近年的選民結構似乎也有所變化。

10月10日，台灣立法院長韓國瑜出席雙十典禮，並進行致詞。（台灣官方）

首先，中間選民的崛起並不只有台北出現，而是全台灣共有的現象，這也導致了2024年柯文哲與民眾黨一度聲勢高漲。而如前所述，無黨派與中間選民的比例上升，必然導致縣市選戰會更聚焦公共政策與治理成績，因此這次高雄選戰也出現了政績攻防的情況。

圖表看六都市長候選人的簡介和政見：

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此外，即便高雄基本盤仍給外界「綠大於藍」的印象，但隨著左營、楠梓等地導入半導體與科技產業轉型，加上鳳山、三民等人口大區的藍綠拉鋸，以及市民對空氣品質、環保開發爭議與交通建設的關注，高雄的選民傾向本身也在變化，甚至可以說與台南相比，高雄已經成為南部都會選民投票取向的風向標。

再加上，這次民進黨同樣在初選時爆發派系爭奪，賴瑞隆則被認為是賴清德「強渡關山」扶持的結果，這就導致，即便陳其邁在高雄擁有七成以上的施政滿意度，卻未必能真正轉換為對於賴瑞隆的支持。

民進黨籍高雄市長候選人賴瑞隆。（Facebook／賴瑞隆)

從這個脈絡出發，高雄選情其實也就類似台北選戰的動見觀瞻：在很大程度上，台北一戰不僅決定蔣萬安能否「更上層樓」，更牽動藍營面向2028的各式布局、權力洗牌；同理，高雄戰役同樣是對賴清德的期中考，以及後者在民進黨內部究竟是否「得人心」的指標。正如這次有聲音認為，國民黨要能「贏高雄、保雙北」才算不輸，這也同樣凸顯高雄對於綠營的版圖指標性。

可以發現，中間選民的崛起不只對台北的「藍大於綠」構成挑戰，也同樣衝擊高雄長期的「深綠票倉」屬性，且已開始牽動藍綠雙方的2028布局。最終究竟結果如何，11月28日就會揭曉。