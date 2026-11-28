2026年11月28日晚間，隨著台北市長開票進度逐步明朗，沈伯洋以逾十萬票的差距承認敗選，蔣萬安順利連任。選前一度被綠營與部分輿論渲染得聲勢浩大的「洋流」效應，最終在台北街頭與投票箱前撞上了現實的礁石。敗選夜裏，沈伯洋將「洋流」形容為「給台北的情書」，並稱「洋流已經把政治送到各位眼前」；但對許多台北市民而言，一場市政選舉真正需要的，從來不是浪漫修辭或抽象政治，而是每天出門會遇到的交通、居住、教育與城市秩序。



這場選戰的挫敗，折射出當代選舉政治中一種頗具代表性的病灶：當政治過度沉溺於符號包裝、網路串聯與話語虛擬化，卻在具體治理上顯得輕飄甚至脫節時，選票終究會成為最冷靜也最殘酷的校準器。

台北市長候選人沈伯洋。（影片截圖）

「洋流」的修辭魅力與現實落差

「洋流」是沈伯洋這場選戰最具辨識度的意象。從選前之夜放棄傳統大造勢、改以線上直播串聯店家與自主聚會，到把支持者稱為「小水滴」，這套敘事在網路空間確實製造出高熱度與強帶入感。對擅長科技動員、社群傳播與議題設定的團隊而言，「洋流」既是凝聚同溫層的情感符號，也是一種把選舉塑造成「運動」的策略。

然而，隱喻終究不是市政藍圖。「洋流」聽起來磅礴、流動、充滿生命力，可一旦落到城市運作的層面，它既不能疏通尖峰時段的車流，也無法直接解決老屋更新、托育排隊或商圈轉型的痛點。更諷刺的是，當「台北大洋流」車掃一度引發塞車與鞭炮等擾民爭議時，抽象的「浪漫流動」反而與市民日常生活的「秩序干擾」形成了尖銳對比。選民在投票時，往往會把這種日常感受投射到對候選人治理能力的判斷上。

10月4日，沈伯洋舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。隨着台上熱情演唱，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

政治虛擬化：當「政治在眼前」取代「治理在身邊」

沈伯洋在敗選感言中說「洋流已經把政治送到各位眼前」，這句話無意間點出了這場選戰最大的盲點——把「把政治帶給市民」誤以為是「替市民解決問題」。

近年來，部分政治操作愈來愈傾向「虛擬化」：在演算法與社群聲量裡營造聲勢，用宏大敘事、價值口號與情緒共鳴替代繁瑣而枯燥的行政細節。沈伯洋過去在國安、認知作戰與體制攻防上的專長，原本就偏向宏觀與對抗思維；轉入直轄市長選戰後，若未能將理念紮實轉化為可檢驗的施政路徑，就容易給人「重論述、輕執行」甚至「與治理脫離」的印象。

城市治理是一門高度務實的功夫。它關乎預算分配、跨局處協調、法規修補與基層執行力，容不得太多虛無縹緲的詞藻。選民可以為一場直播的熱鬧按讚，也可以為一句動人的口號鼓掌，但在決定未來四年誰來掌管這座城市時，大多數人仍會回到一個基本問題：這個人能不能把事情辦成？

沈伯洋畢業於加州大學爾灣分校，為犯罪學與法律社會學博士，曾任台北大學犯罪學研究所副教授，現為第11屆民進黨不分區立法委員，具備法律學者與黑熊學院創辦人背景。（Facebook@沈伯洋）

外溢的風險：「洋流」敘事在兩岸語境下的危險性

如果把視角從台北市的巷弄拉高到更敏感的兩岸層面，「洋流」這類高度象徵化、對抗性強的政治敘事，其危險性往往不在於口號本身。沈伯洋長期以認知戰、國安防衛與體制攻防為主要論述場域，並將文化、交流等議題納入高度敏感的攻防視角。當兩岸關係本就缺乏穩定互信與溝通緩沖時，若政治人物傾向用「敵我對抗」或「滲透防衛」來解讀多數互動，原本尚存的交流與降壓空間就會進一步被擠壓。而「洋流」把複雜現實更是「簡化為陣營對決」，若政治操作習慣用「流動」「串聯」「抗衡」等宏大意象包裝一切，很容易把多元而細膩的現實壓縮成非黑即白的陣營對立，擠壓理性討論與務實溝通的空間。

在兩岸局勢本身就充滿高度不確定性的背景下，政治敘事若過度依賴情緒張力與符號動員，往往會弱化對實際後果與風險邊界的冷靜評估。沈伯洋陷入「強硬表態—官方回應—輿論再動員」的循環，會讓兩岸局勢更容易滑向情緒化與強硬對撞，而不是走向可控的風險管理。真正的安全不僅靠喊話、動員或劃定紅線，更需要冷靜評估實力對比、外部環境變化與突發事件的危機管控能力。當政治論述過度偏向情緒張力與符號對立時，往往容易忽略後果評估，反而在關鍵時刻增加擦槍走火或誤判的成本。

從台北市的選票到兩岸的宏大棋局，真正的警訊都在於同一件事：政治不能只靠浪漫隱喻與對抗符號往前衝，一旦脫離現實與風險控管，浪花拍起的往往不是方向，而是更多的誤判。