台北市長選舉｜蔣萬安成功連任發表演說 群眾頻頻高呼「選總統」
撰文：盧詩文
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2026年台灣「九合一」選舉結果出爐，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安成功守衛本命區。他於晚間8時20分許在競選總部自行宣布當選，進場時更受支持者簇擁，現場氣氛沸騰，群眾頻頻高呼「市長選總統」。
接沈伯洋祝賀電話 稱每張選票都是鞭策
據《ETtoday新聞雲》，蔣萬安在勝選演說中展現風度，透露稍早已接獲「可敬的對手」沈伯洋致電恭賀，他也向對方團隊表達誠摯敬意。他表示，經過漫長激烈的民主洗禮，每張選票都是市民最真實的聲音，「每張反對跟猶豫都是對我的鞭策」。
他強調自己感受到選民沉甸甸的提醒，會深自檢討，未來四年將加倍努力爭取認同，並感謝支持者在大雨中、寒風中幫他拉票，開票時也緊握雙手沒有離開。
致詞提及妻子 深情擁抱全場動容
演說尾聲迎來最感性的一幕。蔣萬安特別感謝一路陪伴的妻子石舫亘，情緒瞬間潰堤，當場爆喊落淚，並與妻子深深擁抱，場面感人。他承諾將帶著市民的託付繼續前行。
現年48歲的蔣萬安，頂著蔣家第四代光環，曾任律師及兩屆民意代表，2022年當選台北市長。任內主打大巨蛋啟用、爭取英偉達（NVIDIA）落腳台北等政績，成功連任。
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