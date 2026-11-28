台灣九合一大選，台北市長候選人沈伯洋今晚7時45分率團隊上台宣布敗選。他致詞時表示敗選責任由他一人承擔，呼籲支持者相信開票程序，強調「民意永遠是對的」，並透露已向蔣萬安表達會將數十萬筆市民建言彙整轉交，期盼共同為台北努力。



台灣傳媒報道，沈伯洋上台後感謝每一位支持他的市民，也感謝沒有投給他的市民願意聽他把政策講完，同時感謝家人、團隊工作人員一直以來的陪伴。

沈伯洋呼籲，現階段是最容易被見縫插針，呼籲大家切勿轉傳質疑票數或開票程序的訊息，應相信台灣民主及開票程序。

沈伯洋率團隊上台宣布敗選。（影片截圖）

沈伯洋表示，這場選舉要檢討，「檢討我就好，檢討沈伯洋，不要去檢討台北人，也不要去檢討投票率如何，也不要去檢討沒有投給他的市民朋友」。他強調，民意永遠是對的，「這句話，贏的時候要講，輸的時候更要講，所以拜託大家，這場選舉的責任在我一個人的身上，不要去檢討任何人」。

他透露，自己已向蔣萬安表達會將競選期間蒐集的數十萬筆政策與市民建言彙整提供給對方參考，並表示「台北研究院」仍會繼續運作。

沈伯洋亦幽默感謝支持者這幾個月為追隨「洋流」而暫停追劇、暫停打機，選舉結束後大家可以回去追劇、好好放鬆，「GTA6可以跟我一樣可以打開」。