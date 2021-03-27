新疆棉花｜抵制H&M很「義和團」？　台灣「主流民意」錯過了重點

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-03-27 11:47

瑞典快時尚品牌H&M於2020年3月發佈一則「因為無法盡職調查，所以不採購新疆棉花」聲明，配合當下美國、歐盟諸國同聲一氣的認為北京迫害新疆維爾族人人權並祭出制裁措施，近日成為大陸民眾抵制目標，曾發表過類似聲明的NIKE、ADIDAS、FILA、優衣庫（Uniqlo）、無印良品等國際知名服裝品牌也隨即被發現同列抵制，影響所及，許多藝人也紛紛發聲明力挺「祖國」，宣佈取消與國際品牌代言合約，其中包括台灣藝人歐陽娜娜、彭于晏、張鈞寗、陳立農等人。

對於諸多國際服裝品牌因一則一年前的聲明，一年後才被引爆成波瀾壯闊的集體抵制，台灣輿論多持負面看法，或稱這是「義和團式」的報復行動，或以批判H&M「吃飯砸鍋」、引發民間發動抵制的爆點是由共青團點燃，認定這是北京應對西方國家拿着不存在的「新疆種族滅絕」議題大作文章，操弄民族主義、愛國主義進行的「經濟制裁」，台灣行政院長蘇貞昌還不忘公開批評發言挺新疆棉花的台灣藝人「不知輕重」。

中國共青團微博評H&M抵制新疆棉花。（微博@共青團）

無論視此次抵制為「義和團式」的抵制，或是以「陰謀論」論斷這是北京暗地策動的「經濟制裁」，甚至指責台灣藝人「重人幣、輕人權」，無論持哪種立場，都不能輕忽大陸此次對H&M、NIKE等國際品牌對「犯我中華者」展現出「官民一體」威力制裁的示範效果。

最該被台灣注意的，其實正是H&M在「停用新疆棉花」聲明發布一年後，共青團一則輕描淡寫的微博文章就引爆大陸對所有曾發佈聲明服裝品牌的全面抵制行動，無論抵制行動背後有無官方助力，至少證明北京充分掌握曾「傷害中國利益者」發起究責時機及讓民間自主發動抵制的主動性與準確性。

挑「新疆棉花」對西方發動「制裁」，北京有足夠的底氣，除因為H&M、NIKE服裝品牌確都曾發佈聲明外，最主要還是大陸除了是全世界第二大棉花生產國，更是最大消費市場，同時有從產地到終端市場的完整生產線，新疆的優質棉花就算全數都沒有外銷，全數留用內銷也不夠大陸整年使用量。

也就是説，當H&M、NIKE等服裝品牌將新疆生產的棉花認定是強迫再教育機構維族人勞動的「血棉花」（雖然他們以「無法盡職調查」修飾），決定不採用時，其實大陸的內需市場就足以消化這些「損失」，但不代表北京忘了H&M為迎合西方消費者的「價值」而污名化新疆棉花的不智之舉，此次的抵制行動雖還只是初期階段，但被點名的各家服裝品牌顯然不敢等閒視之。

為何？因為韓國樂天集團（LOTTE）同意釋出其高爾夫球場土地，供韓軍架設美製「終端高空防禦飛彈系統」（THAAD，中文簡稱「 薩德」飛彈系統），在北京祭出「限韓令」，禁止韓國藝人表演及禁止赴韓旅遊後，2017年2月起大陸民間自發性的對全盛時在大陸有112家店面的「樂天瑪特」（LOTTE MART）發起抵制，因為不堪虧損，樂天集團當年9月就決定結束在大陸的超市業務，1998年起到大陸開設首店，20年的經營付諸東流水。

「樂天瑪特」在中國大陸曾有多達112家店面，最終因大陸民間抵制於2017年底全面退出大陸市場。（路透社）

這也是為何在被點名後，日系的「無印良品」馬上出面承認自己「打假球」，雖然發表「不買新疆棉花」聲明，實際上沒少採購新疆棉花；被指為「幕後黑手」的非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）上海分會也發表聲明道歉；意大利品牌FILA更宣佈退出BCI組織，強調會持續購買新疆棉花。不過，被置於風口浪尖的H&M，恐怕終會走上樂天瑪特的後塵。

回到台灣自身，台灣人該從「新疆棉花」事件中得到什麼「教訓」呢？儘管私底下去罵那些台灣藝人「重人幣、輕人權」，或是酸大陸民間的抵制行動很「義和團」，不過，要永遠記住一件事，相比於韓國樂天、H&M、NIKE等國際集團對大陸民間抵制行動的消化能力，高度依賴大陸市場的台灣的中小企業、農漁產業是遠遠比不上的，就算「義和團」式的民族主義、愛國主義歷經120年不變，但中國已經不一樣了，而且，你永遠不會知道大陸的抵制會指向何方，因為北京充分掌握了主動性。

台灣「主流民意」嘲笑大陸民間對H&M等品牌的抵制很「義和團」，但別忘了，就算愛國主義過了120年仍然「義和團」，但中國大陸已經今非昔比。