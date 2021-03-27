新疆棉花｜FILA中國退出BCI　台灣代理商與大陸切割：台用南亞棉

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-27 10:07

瑞典服飾品牌H&M去年稱因人權考量停止使用新疆產品及原材料，包括當地生產的棉花。消息近日再度被炒熱後，觸發中國網民對特定品牌產品的抵制潮。與H&M同是「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，簡稱BCI）成員的Nike、adidas、FILA等多個國際品牌也捲入這次風波。 事件延燒後，FILA中國周四（25日）宣布退出BCI，同時強調其產品一直採用新疆長絨棉。惟FILA台灣代理商周五（26日）發出聲明，切割與中國大陸市場的關聯，並表示台灣FILA現皆使用台灣製造的棉質布料，原料來自南亞。

FILA中國宣布已退出BCI組織。（微博）

FILA中國早前在微博率先發聲明稱，已經啟動相關程序，退出BCI組織，並強調一直在持續採購和使用中國棉產區，包括新疆出產的棉花。「FILA 中國代表性面料絲柔棉產品，其原料就是新疆長絨棉。」

不過，FILA台灣代理商「斐樂股份有限公司」隨後在Facebook上表示，FILA品牌採行各市場代理商營運模式，台灣現為斐樂股份有限公司營運，中國大陸市場則為安踏體育，各負責其市場營運。

斐樂股份有限公司強調，台灣FILA現皆使用台灣製造的棉質布料，原料來自南亞，並指FILA退出BCI組織為安踏體育之當地市場決策。