HUGO BOSS刪支持新疆棉微博　李易峰、朱正廷等內地藝人割席解約

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-27 10:45

繼瑞典服裝品牌H&M被爆出一份「抵制新疆棉花」的聲明之後，多個國際品牌亦都被翻出「拒用新疆棉」的聲明，在內地掀起抵制潮，多名相關品牌代言人宣布與品牌方解除合約。 德國品牌HUGO BOSS（內地譯作「雨果博斯」）周四（25日）曾於微博發文稱，將會繼續採購和支持新疆棉花，但後來該條微博就被刪除。取而代之的是一份有關「強迫勞動」的聲明，「如果沒有任何改善，HUGO BOSS將最終終止與供應商的合作夥伴關係。」 對此，今早（27日），內地藝人李易峰、朱正廷、小鬼-王琳凱分別通過工作室發布聲明與HUGO BOSS終止合約，「我們只與明確支持和採購新疆棉花的品牌進行合作。」

3月25日，HUGO BOSS在微博發文表示，秉持著對生產製造高品質產品的堅持，使用來自世界各地，包括原材料源自中國各大產區的面料。「我們一直尊重一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，我們相信優質的原料一定會實現價值。我們將會繼續採購和支持新疆棉花。」

另據《路透社》報道，HUGO BOSS公司3月26日回應指，上述微博內容未經授權發布，目前已經刪除。公司發言人亦表示，HUGO BOSS未有直接供應商採購任何來自新疆的商品。

3月27日，HUGO BOSS再次在微博發文指，「我們堅定地與世界各地所有合作夥伴，國家和人民建立積極而有建設性的關係。無論如何，我們都會盡最大努力，保證我們的產品依據高標準的社會和質量規定生產。」並在文末附上該公司的一份英文聲明，聲明指，「社會標準是合作夥伴的重要框架，尤其是在國家立法不足以保護工人的國家。如果發現違反了《供應商行為準則》，則將與供應商一起制定糾正措施計劃以糾正這種情況。如果沒有任何改善，HUGO BOSS將最終終止與供應商的合作夥伴關係。」

HUGO BOSS早前聲明。（網上圖片）

事實上，HUGO BOSS與去年12月曾發表一份「HUGO BOSS關於中國新疆地區的聲明」，聲明中稱，HUGO BOSS要確保產品裡所使用的棉花或其他材料，符合價值觀和標準。HUGO BOSS尚未從供應商採購任何原產自新疆的商品。這份聲明中的言論就與微博上「繼續採購和支持新疆棉花」的內容相悖，不少網民表示，「兩面人」、「兩幅面孔」、「牆頭草」。

今早，內地藝人李易峰、朱正廷、小鬼-王琳凱分別通過工作室發布聲明與HUGO BOSS終止合約。其中，李易峰工作室「壹峰信」發布的聲明稱，「李易峰先生及其工作室即刻終止與BOSS雨果博斯品牌的一切合作。李易峰先生及其工作室熙以綿薄之力堅定維護祖國利益，堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。我們只與明確支持和採購新疆棉花的品牌進行合作。無論何時,祖國不容侵犯!」

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（微博/環球網）