國民黨倡「與時俱進的九二共識」　國共仍同邁向「一個中國」嗎？

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-04-02 20:35

國民黨主席江啓臣3月29日新書發表會拋出「與時俱進的九二共識」、甚至要推出「九二共識Plus」（加上全力捍衞中華民國主權、維護台海和平安全、保障自由民主人權、促進兩岸共榮的健全四大面向），之後國民黨與中共官方，對於九二共識內涵，再度有了一次隔空對話，從中也可以看出，雙方的歧異正加大、共識則在縮小。

國民黨主席江啓臣新書《啓程破浪》發表會，兩岸論述引起不少爭論。（吳逸驊／多維新聞）

江啓臣所稱的「與時俱進的九二共識」，是以「基於中華民國憲法的九二共識」為基礎，未來兩岸關係必須要正視中華民國，並且現狀改變須先獲得台灣民意的授權。這個説法，遭中共國台辦發言人朱鳳蓮於3月31日記者會上駁斥，稱九二共識核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，無論何時，都不能模糊和改變。

而台灣《聯合報》記者隨後向朱鳳蓮提問，大陸方面沒有明確説明「一中」是什麼「中」，但在國際上強調「中華人民共和國是代表全中國唯一的合法政府」，請問大陸現在如何看待「中華民國」？朱鳳蓮則稱，「一中就是大陸和台灣同屬一個中國。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。海峽兩岸雖然尚未統一，但是中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割」。

從朱鳳蓮的回應，可以看到中共的立場很清楚，並不堅持一中等於中華人民共和國，也沒有對國家統一設下強硬的內容。更早一些，2021年2月24日國台辦另位發言人馬曉光也曾重申九二共識的「基本常識」，他罕見還原當時海基會與海協會的立場，稱1992年海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識。馬曉光與朱鳳蓮都強調九二共識的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

中共國台辦發言人朱鳳蓮並不將一中等同於中華人民共和國，強調兩岸應謀求國家統一。（中央社）

但是對此，國民黨大陸部主任左正東隨即回應，國民黨是遵守《中華民國憲法》的中華民國派，中華民國是國民黨的核心價值；他稱若對岸能夠尊重中華民國存在的事實，很多事情都能解決。他並呼籲民進黨政府與大陸當局能負責任的找到方法，展開對話、解決人民問題，維持台灣海峽和平穩定安全。

回顧1992年兩岸會談的政治基礎，可以分為三個部分，首先是海峽兩岸均堅持「一個中國」之原則，其次是雙方對一個中國之涵義有所不同，所以各自以口頭方式表述，最後則是雙方皆追求國家之統一。時至今日，雙方各有側重，其間有「糢糊化」的空間，也有不能踰越的底線，然而國民黨看來依然是猶豫不定進退兩難。

國民黨大陸事務部主任左正東稱九二共識與時俱進是等執政後再談，引起國台辦駁斥。（吳逸驊／多維新聞）

追根究柢，其實目前的國民黨中央根本沒有針對兩岸的未來發展有所圖景，這從國民黨大陸部主任左正東3月27日回應洪秀柱九二共識如何與時俱進的答案中一覽無遺，左正東當時稱「現在還不到那個時候去談這個問題」、「因為國民黨現在不是執政黨，要等國民黨執政後，依當時情勢判斷，才能做出比較好的一個決定」。

而這樣的態度能否在變幻莫測的兩岸關係中起到主動作用？顯然是非常悲觀的，一方面必須注意到的是，北京對民進黨政府持續出招的同時，也已經把九二共識的底線推進到其「核心要義」包含「共同努力謀求國家統一」。如此一來，以現在是民進黨執政為由、「現階段」不願多談的國民黨，恐怕都仍將時時面臨潰堤的風險。其結果，國民黨只能繼續在「一中各表」與「護主權」之間沒有思想地擺盪，既説服不了台灣民眾、也説服不了北京。