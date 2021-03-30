美國駐帕勞大使隨團訪問台灣　賴清德：也會跟台灣政府進行交流

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-30 14:57

帕勞總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）率團訪台，美國駐帕勞大使倪約翰（John Hennessey-Niland）並有隨團來訪。 台灣副總統賴清德在周二（30日）受訪表示，倪約翰此行也會跟台灣政府進行交流，是非常值得肯定的一件事情。他又表示，以往台灣跟美國的關係並沒有這麼密切，但從現在可以看出來，在面對共產主義擴張時，民主的同盟共同追求和平、繁榮、穩定是非常重要。

惠恕仁受訪時表示，帕勞是和平的國家，「我們喜愛和平，我們應該促進和平」，他很不幸這件事情（軍機擾台）發生，有關方面都應該促進和平，為這個區域帶來繁榮。（林仕祥攝）

同時，隨着美國駐帕勞大使隨同惠恕仁訪台，近期多架解放軍軍機跟著侵擾台灣周邊空域，惠恕仁受訪時也説，帕勞是和平的國家，「我們喜愛和平，我們應該促進和平」，他很不幸這件事情（軍機擾台）發生，有關方面都應該促進和平，為這個區域帶來繁榮，而台灣與帕勞旅遊泡泡，就是要來促進和平、繁榮、自由和民主，「我們不歡迎這類的事情（軍機擾台）」。

被問及倪約翰隨團來訪，惠恕仁強調，「我們非常透明，我們是台灣和美國的朋友」，彼此一起工作解決問題，並讓旅遊泡泡成行，他重申很榮幸美國駐帕勞大使加入這次訪台行，並稱「這是正面的夥伴關係，能促進繁榮與和平」。

賴清德讚美帕勞是勇敢的國家，拒絕中國威脅利誘，帕勞人口雖然不多，但拒絕中國以旅遊人數的威脅，選擇與同為民主的國家台灣合作，他也強調帕勞是美麗的國家，非常期待這次旅遊泡泡啓動後，有更多的台灣民眾到帕勞旅遊，瞭解更多帕勞的文化，促進雙方人民之間的友誼。

對於惠恕仁以「不該打老婆為了讓她愛你」來形容中國對帕勞的威脅利誘，賴清德笑稱，「顯然台灣跟帕勞之間的感情是真愛」，他肯定也欽佩帕勞勇敢的站在世界價值這端，未來大家都應該要共同追求民主價值，共同追求和平、繁榮，讓兩國人民及太平洋連線更加穩固。

而針對中國大陸抵制禁用新疆棉的國際品牌，賴清德説，中國如果被國際社會認為有壓迫新疆人權的狀況，中國大可以開放國際媒體到新疆採訪，讓真相公諸於世，讓新疆人民的聲音被國際社會聽到，「我覺得這是最重要的」，在沒有釐清真相、新疆人民的聲音還沒有被聽到前，就來攻擊某些公司，是非常不好的，不僅不會讓國際社會相信新疆人權沒有被侵害，還會對中國更加不信任。

賴清德希望，中國應該坦率的開誠布公，開放國際媒體到新疆採訪，讓真相説話，讓新疆人民的聲音可以被聽見。

（綜合報道）