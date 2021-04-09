美國航母戰鬥群再現身　中國能否應付蓄勢待發的西方陣營？

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-04-09 21:00

外長王毅於3月31日至4月3日在福建省南平市分別與新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓外長會晤，除了緬甸政局外，另一重點就是「南海行為準則」的磋商，這在中菲外長及中馬外長會晤時都有特別提到。王毅在接受媒體採訪時，稱「中國和東盟十國已達成高度共識，即這個『準則』應當具有實質意義並行之有效」，更重申將對2002年《南海各方行為宣言》繼續「全面有效落實」。

2021年4月1日，中國大陸外長王毅在福建南平同馬來西亞外長希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）舉行會談並共同會見記者，王毅提到中馬五點共識，其中就包含南海行為準則。（中國大陸外交部）

由此可見，對於中國而言，與東盟國家簽定《南海行為準則》的急迫之意，已是表露無疑，但是如今南海局勢的參與者，已遠不僅止於周遭國家，還包括許多「遠道而來」的歐美軍艦與軍機。

拜登（Joe Biden）上台後，美國機艦仍延續特朗普（Donald Trump）在南海迴盪的政策，美軍航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）打擊羣4月4日一早經馬六甲海峽進入南海，為該艦今年第三次在南海活動，此外其餘機艦仍多有進入南海。

至於歐洲部分，台國安局揭露法國核潛艦、護衞艦近期也在南海出沒，德國則將於8月派遣巡防艦「巴伐利亞」（Bayern）號前往亞洲，德國防長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）稱，派軍艦目的是「確保航道自由和領土完整」，並與亞太其他民主夥伴演習，他也表示「中國顯然有意按自己的藍圖打造世界秩序，逼迫弱者做特定的事」，歐洲和西方世界不應該是弱者。

就在美歐持續參與南海局勢的同時，南海周遭也存在一定的在地緊張態勢。例如，近日有超過200艘中國大陸船隻集結在南沙羣島牛軛礁一帶，菲律賓政府認為這些「海上民兵」已侵犯菲國主權領土；北京則表示該船隊是為了躲避惡劣氣候的漁船。這些類似爭議與對峙，在南海早已屢見不鮮。

目前，南海隱約可見有兩股區域整合的勢力，其一是中共與東盟針對《南海各方行為宣言》以及正在磋商中的「南海行為準則」所做的努力，這個機制明顯是要把南海問題交由周遭主權聲索國解決，不希望西方國家有過多的介入，對此中國的態度非常明確；其二，則是美歐國家企圖聯合南海部分周遭國家，建立一個個雙邊架構，賦予以美國為主的西方勢力在南海存在的正當性，為美國在結構性的中美衝突裏爭取更多籌碼。

前者已經在進行，並且原定2021年底將完成，此前2020年5月王毅曾透露《南海行為準則》已進入第二輪審讀，目前則仍未有第三輪審讀的揭露；而後者的部分，3月31日美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已經與菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon）達成共識，「美菲將繼續密切合作來因應南海的各項挑戰」，蘇利文強調美國與盟邦菲律賓站在一起，共同維持基於法規的國際海事秩序，並重申《美菲共同防禦條約》（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）在南海的適用性。

此外，傳出即將派遣航母東來的英國，則早在1971年就已與馬來西亞簽定「五國聯防」（FPDA，另外還有新加坡、澳洲與新西蘭）機制，這為英國介入南海提供政治基礎。

台美於華府時間3月25日簽署「成立海巡工作小組瞭解備忘錄」，AIT並與台灣外交部、海委會、海巡署於台北時間3月26日舉辦宣佈茶會，現場並有多國駐台代表、大使出席。（吳逸驊／多維新聞）

值得一提的是，美國與台灣在2021年3月25日也簽訂了「成立海巡工作小組（CGWG）備忘錄」，「確認了雙方在追求共同目標上之合作關係，包括保護海洋資源、減少非法、未報告及不受規範之漁業行為，並參與海上聯合搜救及海洋環境污染應變活動等」。台灣目前控制南海最大天然島嶼南沙太平島以及東沙羣島等島嶼，是唯一沒有被納入「南海行為準則」的主權聲索方，且台灣派遣守衞南海島嶼的部隊，從1999年撤離海軍陸戰隊後，即交由海巡署負責。

以上兩股勢力的隱隱對峙，在在顯示出日益複雜的南海局勢，美國欲藉由南海制衡中國大陸崛起的意圖越發清晰，而這正是中共最不希望看到的。對此，中共面臨的壓力也更加巨大，如果不能在2021年底與東盟達成「南海行為準則」，初步穩定住區域局勢，則歐美在南海的存在會使得議題更難以區域形式被解決、更會持續灌輸區域不穩定因子。