中美南海撞機事件20周年　中國高調紀念殉職飛行員王偉

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-04-01 12:31

2001年4月1日，中國海軍航空兵飛行員王偉駕駛殲-8II戰鬥機，與美軍一架EP-3偵察機在海南島附近海域中國專屬經濟區上空相撞，中國戰機墜毀，王偉跳傘後失踪。後經搜救無果，確認王偉已殉職。 中國今日高調紀念王偉逝世20周年，官媒央視新聞、環球網、人民日報和中新網在內的多個官媒均特此發文，並稱「英雄從未遠去，我們不曾忘記」 。「王偉犧牲20周年」、「王偉的夙願實現了」等多個和王偉相關的話題今早也登上微博熱搜。

3月31日至4月1日，包括「中國軍視網」等多家軍方、官方媒體集中發文紀念「王偉犧牲20周年」，並披露有關王偉生前的信息，如在給妻子阮國琴的書信中為自己畫下「墓碑」。

央視新聞在官方微博上載了相關影片，並寫道：「20年前的今天，王偉駕駛編號81192戰機，面對美國偵察機的侵犯，用生命勇敢捍衛我南海領空。20年來，一架架新型戰鷹翱翔藍天，守護著祖國的壯美河山。」

央視新聞微博發文紀念王偉。（微博）

2001年4月1日，王偉駕駛殲-8Ⅱ戰機前往南海攔截美軍EP-3偵察機，因發生碰撞，殲-8Ⅱ墜毀，王偉下落不明，後因搜索未果被確認犧牲。彼時，EP-3偵察機迫降至海南島，機組人員遭中國扣留。中美在經過一系列談判後，中國同意放人，但要求拆解EP-3。

因當時國力懸殊，這一被後世稱為「南海撞機事件」的中美軍事風波一直以來被中國民眾視為恥辱，與1990年代「三大恨」——1993年銀河號事件、1996年台海危機、1999年炸館事件——並列。

除官方紀念外，中國不少民眾前往王偉墓前送上鮮花，以示紀念。王偉的墓前還出現有民眾送來的殲-20隱身戰機模型、殲-15艦載機模型和航空母艦模型，「告慰王偉中國軍力已經強大」。

另外，在3月26日，中國國防部長魏鳳和在訪問東南歐國家塞爾維亞時，赴1999年炸館事件發生地舊址「憑弔烈士」，強調絕不允許歷史重演。1999年5月7日（貝爾格萊德時間），北約部隊轟炸機南聯盟期間，美軍B-2轟炸機投下5枚精確制導炸彈，轟炸中國駐南聯盟大使館，造成3名記者身亡。此事在中國內部引發強烈的反美浪潮。