中美南海撞機事件︱殉職機師王偉之妻：兒子已繼承遺志當海軍軍官

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-01 21:04

內地官方高調紀念飛行員王偉。同時，其家人受到關注。王偉兒子已成為一名中國海軍軍官，王偉妻子也於近日接受採訪披露往事。

據浙江省級報紙《錢江晚報》旗下視頻欄目微博4月1日發佈的視頻，王偉父母到墓前祭掃。王偉父母表示，「想對他説我們倆已經過來了，國家也越來越強大了，不會再受欺負了，放心吧。」

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2001年4月1日，王偉駕駛殲-8Ⅱ戰機前往南海攔截美軍EP-3偵察機，因發生碰撞，殲-8Ⅱ墜毀，王偉下落不明，後搜索未果被宣佈「犧牲」。

2002年3月27日，王偉烈士墓在安賢陵園落成，幾天後的4月1日，王偉烈士犧牲一周年祭日，家屬將他生前的遺物放入墓中。

「當時拿了家裏的一套舊軍裝放進去，是他曾經當區隊長的時候穿過的。」王偉姐姐王琳説。往年清明，王偉父母都會來杭州掃墓。2020年因疫情沒能去，兩位老人為抗疫捐了一萬元人民幣。「2020年，王偉父母都中風了，幸虧沒留下後遺症，今年爸爸堅持要來，他怕不來會留下遺憾。

另據媒體報道，王偉的兒子和外甥女都是海軍工程大學畢業，現在在部隊工作。王偉兒子現已成為一名中國海軍軍官。

王偉妻子阮國琴還在接受採訪時表示，「20年，我的生活依舊充實，因為我希望王偉回來的時候，能看到一個優秀的我。你的兒子，也繼承了你的遺志成為了海軍軍官。你放心，我會照顧好自己。」

阮國琴透露，王偉不僅喜歡畫油畫，還愛好攝影。在犧牲前一天，王偉還在機上拍下照片《空中加油》，後來獲得中國人民解放軍第三屆攝影藝術獎。

阮國琴還拿出一盒王偉30年前錄製的磁帶。在一段錄音中，王偉表示，「我選擇飛行，不是身不由己，而是為了理想⋯⋯如果僅僅是為了金錢，是很難理解飛行員的⋯⋯我也可以選擇去發財，像不少人一樣下舞廳、打枱球、賭錢，但我們是不一樣的，就是應該不斷學習的⋯⋯」。

近期，除官方媒體高調宣傳王偉外，官方亦於2021年4月1日舉行「王偉犧牲20周年紀念活動」。

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此外，中國不少民眾前往王偉墓前送上鮮花，以示紀念。王偉的墓前還出現有民眾送來的殲-20隱身戰機模型、殲-15艦載機模型和航空母艦模型，「告慰王偉中國軍力已經強大」。