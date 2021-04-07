六四事件｜拉鋸8年後搬離故居　趙紫陽後人終與中共趨於和解？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-07 13:20

每年春季的「清明節」是中國人祭奠逝者的一個節日。在2021年4月初「清明節」期間，中共已故領導人趙紫陽再度受到關注。他的家人被傳在4月4日整理家中物品，準備搬離位於北京故宮東側不遠處的趙紫陽舊居。 趙紫陽是一位爭議性政治人物，即使在他2005年去世之後，圍繞在他身上的諸多爭議也沒有停止。這種爭議也體現在從趙紫陽本人到他的家人，與中共之間的政治分歧之上。趙紫陽夫婦的後人在其逝世後仍然不肯搬離趙的舊居，正是體現了雙方的這種緊張關係。此番趙紫陽後人搬離故居，可能意味着其與中共關係正在趨於緩和。

趙紫陽在1980年當選中共中央政治局常委，先後擔任國務院總理、中共中央總書記之職，是鄧小平所主導的中共第二代領導集體的核心成員之一。依據慣例，趙紫陽在位居中國領導人之後，搬進了匯聚中國實權人物的中南海居住、生活和工作。雖然未見公開信息，他的直系親屬應該也進入了中南海。

高層政治人物的家人同其一道進入由政府提供的特定場所居住生活的現象十分普遍。除中國外，美國總統一家都會住進白宮，英國首相一家則會住進唐寧街10號官邸。

因為在1989年「六四事件」之中以及事件之後的態度與中共領導集體的立場不一致，趙紫陽被免職，並與其家人離開了中南海。此後趙紫陽一直居住在故宮東側不遠處富強胡同的6號四合院，形同「軟禁」。

及至2005年趙紫陽逝世，他在那處四合院裏總共生活了16年時間。據悉，該四合院目前主要是由趙紫陽的女兒王雁南一家居住。與趙紫陽一家來往較多的中國「異見人士」高瑜透露，王雁南一家在2020年收到中共中央辦公廳口頭通知，要求其在限期之前搬離。不過由於趙紫陽舊居存放大量書籍、文件，高瑜和前《炎黃春秋》雜誌副總編王彥君均表示，趙家後人不會在7月1日中共「建黨節」前搬走。

王彥君還解釋稱，趙紫陽故居屬於「中央房產」，不能賣給個人，原則上只要領導人配偶去世後，房子便會被收回，子女不能繼承。

趙紫陽的妻子是梁伯琪已在2013年逝世。照此來説，王雁南一家所居住的趙紫陽故居，在2013年就應當被收回，但仍被繼續使用了8年時間。中國官方沒有強制驅趕，在8年後也只是「口頭通知」要求搬離。

趙紫陽家屬對其故居的長期「佔用」，其實是對趙紫陽一直沒有妥協的政治立場的繼續展示。在趙紫陽離世後，每年清明節都會有許多他的支持者前往他的故居祭奠，而且往往會引起中國境外媒體輿論對趙紫陽本人和「六四事件」的回顧，是中共所面臨的一個比較棘手的問題。

另外，不論是趙紫陽本人，還是他的後人趙五軍、王雁南丈夫王志華，都在近年對外表達過要求「平反」趙紫陽案和「六四事件」主張。

2019年趙紫陽誕辰百年之際，中共與趙紫陽家人之間的緊張關係似乎出現了緩和跡象。當年10月18日，一直被擱置在舊居的趙紫陽的骨灰，終於被允許與趙的妻子梁伯琪的骨灰合葬。

再到此次王雁南家人搬離趙紫陽故居，可謂雙方都做出了「讓步」。畢竟如果趙紫陽後人拒絕搬家，中共應不會大動干戈強制執行。因此，中共與趙紫陽家人關係可能又有所緩和。

至於趙紫陽家人在離開故居之後會否繼續得到分配住房，目前存在不同説法。高瑜稱中國機關事務管理局正在安排。而王彥君認為，王雁南和丈夫可能按照普通職工的標準，以較便宜的價錢購買另一個住所，但絕不會按照高級官員子女的待遇分配住房。

不論如何，趙紫陽故居已經成為了一個符號，甚至是成為趙紫陽個人或「六四事件」的象徵，因此是一個敏感的政治場地。趙紫陽後人與中共在趙的故居問題上的「和解」，客觀上有助於圍繞在趙紫陽本人和「六四事件」的爭議的消解。