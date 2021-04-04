支聯會清明節向六四死難者獻花　李卓人：即使入獄六四晚會照舉行

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-04 13:20

今日（4日）是清明節，支聯會在政府總部東翼前地舉行獻花活動，展示「六四烈士紀念碑」，向六四事件死難者獻花。 支聯會主席李卓人表示，香港正面對民運後政治肅殺的氣氛，今年以「為自由 共命運 同抗爭」為口號。在「818流水式集會案」罪成的李卓人指，與副主席何俊仁或將面臨監禁，未知今年六四晚會能否繼續第32次出席，但即使身在獄中，仍會在心中紀念。他強調，支聯會堅持在維園舉行集會，已向警方申請，呼籲市民參與。 支聯會今日在活動中提到「結束一黨專政」等口號，在場警員帶同「紫旗」在身，但未有任何行動制止，活動最終和平結束。

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建碑活動遭文化中心拒絕

李卓人發言時引述紀念六四歌曲《為自由》的歌詞，指當年歌曲是說中國人民要自由，不料今日連香港人也變得「無自由」及被「政治檢控」。

被問到今年舉辦六四集會否有難度，李卓人指，是否去維園是每個人自己作的決定，但支聯會一定會在維園點燃燭光，他尊重、敬佩每個香港人繼續紀念六四。他又指，今日獻花行動在限聚令下，仍然成功繼續舉行，而他們以往會在尖沙咀文化中心外建碑，今年被文化中心方面拒絕，但他認為最重要是在心中繼續。

李卓人指，今日獻花行動在限聚令下，仍然成功繼續舉行，而他們以往會在尖沙咀文化中心外建碑，今年被文化中心方面拒絕，但他認為最重要是在心中繼續。（李澤彤攝）

警帶「紫旗」在場戒備

支聯會副主席何俊仁指，如果支聯會成員被捕或在囚，他們亦會在獄中繼續悼念六四，期望市民即使面對打壓，仍用靈活方式全民悼念六四。前年8月18日民陣流水式集會，李卓人、何俊仁、李柱銘及黎智英等人被控兩項組織及參與未經批准集結罪，各人日前裁定罪名成立，本月16日判刑。

天安門母親運動、職工盟、工黨、「香港市民周志輝」、良心之友、香港天主教團體支援中國愛國民主運動聯合會、區議員林兆彬、民主黨李永達、陳樹英等分別獻花。

警方派出身穿機動部隊服飾的警員在金鐘一帶站崗，有警員背上帶着紫色涉違國安法的警告旗、常見於示威活動的黃旗及藍旗。警方亦在現場架設喇叭，在活動期間播放禁止多於四人群眾聚集的廣播。

4月4日，支聯會在政府總部新東翼前地展示「六四烈士紀念碑」向六四死難者獻花。（李澤彤攝）

示威者踩場指六四是「騙局」 李卓人：當局不敢公布死傷數字

活動期間，有身穿紅衣及白衣人士，在對面馬路示威稱六四是「騙局」，要求李卓人「回水」。李回應記者提問指，六四有否死了人，大家有眼見，單是「天安門母親」都已證實至少200多人死亡，又指當局至今不敢公布當日死亡數字。他反指，如果有人認為是「騙局」，應叫中國共產黨出來講當時到底死了多少人。



至於示威者說他們可能違反國安法，李卓人指坊間很多人亂劃紅線，他們只知繼續堅持。

一名女士帶同鐵罐及香燭文品到場拜祭，警方多次呼籲她停止燃燒物品，有支聯會成員亦指現場大風，勸喻她不要燃燒，該女士最後在現場散溪錢。