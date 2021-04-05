趙紫陽家屬接當局要求將遷出北京胡同故居　高瑜：正收拾東西

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-05 11:44

據香港電台4日報道，內地獨立記者高瑜表示，中共中央辦公廳去年口頭通知已故中共總書記趙紫陽的家人，要求他們搬離北京富強胡同六號的趙紫陽故居。趙家近日已在慢慢收拾東西。

趙紫陽自2005年去世後，骨灰曾長時間存放在故居，每年趙紫陽忌日、清明等都有大批舊部屬、鄉親到場拜祭。（資料圖片）

該四合院主要是趙紫陽女兒王雁南一家居住。報道指，高瑜表示，前年趙紫陽夫婦骨灰下葬後，便聽聞當局要求趙家搬走。拖延至今，估計是未找到合適居所讓趙家遷出。她認為，趙紫陽在故居住了近16年，無論北京人、內地人或外國人都關注這個地方。

前《炎黃春秋》雜誌副總編王彥君接受香港電台訪問時表示，趙家不會在7月1日前搬走，其他情況未有確切消息。王彥君稱，趙紫陽女兒王雁南和丈夫王志華住在該四合院，其他家屬都不在北京生活。故居屬於中央房產，不能賣給個人，原則上只要領導人和配偶去世後，房子便會被收回，子女不能繼承。

趙紫陽在1989年下台之後，一直居住在該處。趙紫陽自2005年去世後，骨灰曾長時間存放在故居，每年趙紫陽忌日、清明等都有大批舊部屬、鄉親到場拜祭。直至2019年10月，趙紫陽與夫人梁伯琪的骨灰才一同安葬在北京市昌平區的民營墓園「天壽園」內。

此外，趙紫陽的兒子趙二軍及女兒王雁南等家屬，於4日清明節到昌平區的墓地拜祭。 近10名家屬及友人帶同鮮花前往墓地。趙紫陽墓地一帶有人把守，不讓人進入。

（香港電台）