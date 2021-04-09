新疆棉花｜「愛國波鞋」炒上5萬助賺快錢　民族主義卻不是萬靈丹

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-04-09 14:37

新疆棉爭議持續延燒，過去一段時間以來，包括最先惹出爭議的瑞典品牌H&M、以及美國與德國運動大廠Nike與Adidas，陸續遭到中國大陸輿論的強烈抵制，在大陸許多購物APP或網購平台上，也已找不到相關品牌的產品。然而，與此同時卻傳出有人利用「愛國心」大肆炒作大陸本土品牌球鞋，甚至引來各官媒的關注。

李寧一雙球鞋被哄炒到人民幣近五萬元。（截圖自得物APP）

綜合內媒報道，基於「愛國心」、「民族情感」、批評西方對中國總是戴上「有色眼鏡」，原先十分受大陸消費者青睞的西方運動品牌遭到抵制，中國社會內部的消費能量則大幅轉往國產品牌安踏、李寧等。但沒想到的是，有「嗅覺敏鋭」之人看中此一「商機」，開始大肆蒐購相關品牌產品，造成李寧日前所出的一款球鞋價格被「愛國心」哄抬，從定價1,499元人民幣炒到令人咋舌的4萬8,889元。

若從純粹的市場角度出發，當「奇貨可居」、「需求大於供給」時，商品價格無可避免會上揚；此次李寧與安踏部分鞋款在短時間內快速「漲價」有部分的原因即在此。但受到外界質疑的是，是否更多的漲價行動僅是某些商人販子看準民眾在當前的社會氛圍之下，會用購買「國貨」的行動以彰顯自身的「愛國心」，進而大肆哄抬商品價格、搶發「愛國財」。

事實上，若單從大陸或台灣的球鞋市場來看，先不説李寧、安踏等大陸運動品牌，Nike、Adidas等歐美大牌經常通過「限量」、「限時」甚至「限地」販賣等手段銷售某一特殊鞋款，但對這些大廠來説，販賣這些限量球鞋不是其最主要目的，他們更希望藉由這些高價款商品的話題性，帶動類似款式的「平價款」能夠更大量的販賣，進而創造更高額的營收。

此外，運動品牌們也越來越常與時尚界名人、潮流明星、KOL（關鍵意見領袖）或其他品牌進行「聯名」，這都會帶動某款球鞋或商品價格的水漲船高，特別是在「潮流」與「時尚」界線日益模糊化的現在，民眾經常會被聯名商品所吸引，自然而然也會願意掏出超出定價許多的金錢，以滿足自身的慾望或對品牌的認同。

Nike過去就曾經由周杰倫率先展示出與精品Christian Dior聯名的Air Jordan 1 球鞋。（Instagram@Jaychou）

但這些球鞋的哄抬，過去幾乎都只存在於前述所稱的歐美廠牌球鞋市場，大多時候亦只是「小眾市場」，就跟炒作藝術品、畫作等類似。而李寧、安踏等中國廠牌，雖在大陸本地市場版圖日益壯大，甚至在2018年，李寧還先後兩次登陸紐約、巴黎國際時裝周，幾乎所有秀場商品都斷貨，在大陸年輕一輩心中也越來越「潮」，但説到炒鞋，或許仍是以AIR JORDAN系列、歐美大牌聯名系列為優先。

此次，李寧為NBA球星D.Wade所出的鞋款終於獲得「炒鞋」待遇，卻是由部分「居心叵測」人所為，無怪乎就連大陸官媒「新華網」、「人民網」都發布文章批判，稱「消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎！」、「藉機哄抬國貨價格是自斷門路」，當初上架相關商品的購物APP也將球鞋下架。

造成此次炒鞋的「新疆棉事件」，無法用單純的市場邏輯來看待，中間除了市場供需外，還參雜了許多複雜的政治文化因素。在中美、中歐齟齬日漸增加的情況下，這次抵制了歐美品牌、下次是否又會輪到日牌或韓貨？如此輪迴究竟要到何時？

新疆棉事件延燒，耐克等歐美品牌遭到大陸社會抵制。（VCG）

民族主義情緒短時間內或可當作宣泄一時不滿的出口，然而長期下去絕非良藥。打鐵還需自身硬，如何有效説好中國故事、提升中國本土品牌的質量、甚至讓外國民眾也心甘情願買中國的帳才是最好的方式。須知，抵制後倚賴內循環固然可以抵擋得了一時，但為了長治久安，仍需要外循環的永續搭配才能形塑健全的經濟與社會環境。