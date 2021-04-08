新疆棉花｜官媒批炒賣李寧波鞋「算計愛國熱情」：恐讓國貨失信任

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-08 21:03

新疆棉花風波持續，多個國際運動品牌遭受內地民眾抵制，國產人氣波鞋則出現漲價、缺貨消息，甚至有發售價為1499元（人民幣，下同）的李寧球鞋，曾在內地網購平台得物App上掛出48889元的價格。 官媒新華社早前發文批評炒賣「國貨」是自斷門路後，得物App隨即下架了20多款價格波動過大的球鞋，並封禁3名賣家的帳號。 新華社周四（8日）再發表文章稱，「愛國熱情，不容這樣被炒作」，支持國產品牌，支持理性表達愛國熱情，但堅決反對利用愛國熱情、乘機謀取私利。《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」也發文指出，一旦這種惡意炒作讓消費者對國貨心生厭惡、失去信任，剛剛迎來突圍時刻的「國潮」又將何去何從？

新華社文章稱，鞋是用來穿的，不是用來炒的。情感不是生意，愛國熱情不可被利用。把大家的愛國熱情當生意來算計，變現成自己的經濟收益，其行為不僅可恨，更為人不齒，讓人齒冷。如果因為「炒鞋」讓國產品牌失去消費者信任，無異於自斷國產品牌的發展之路。

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文章發問，相關電商平台難道就對此視而不見、坐視不管？有關部門難道不該主動出手，依法斬斷利慾熏心者伸向民眾愛國熱情的黑手？「那些打著生意小算盤，炒作價格的商家，該讓他們為膽敢『算計』愛國熱情付出點代價！」

《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」同日亦發文指，鞋圈中有組織、有目的投機炒鞋，走的還是哄抬物價、擾亂市場秩序的老路。不良炒鞋客偷奸耍滑、坑蒙拐騙，試水者盲目跟風、追漲殺跌，最終這些「小A們」或被迫接盤，或抱得假鞋歸，無不承受巨大的經濟損失。試想，炒來炒去，最後自己手里一堆球鞋，賣也賣不出去，穿吧又嫌太多，到底圖個啥？

官媒批評炒鞋風氣恐貽害國貨信譽。（俠客島）

文章稱，如今，包括Adidas、Nike在內的部分國際品牌因惡意抵制新疆棉被中國市場冷落，一些炒鞋客又打著「支持國貨」的旗號，盯上了國產球鞋交易市場，將國產品牌凝聚的愛國情懷作為牟取暴利的工具。他們並不是「支持國貨」，而是甚麼能炒就炒甚麼。但是，一旦這種惡意炒作讓消費者對國貨心生厭惡、失去信任，剛剛迎來突圍時刻的「國潮」，又將何去何從？

文章指出，「炒物經濟」絕非遍地黃金，但人類似乎總喜歡炒點什麼，且這種愛好不分國界。人們炒過鬱金香、郵幣卡、數字貨幣、頭盔，也一再經歷過泡沫崩壞、血本無歸的套路。

文章也強調，對於炒鞋中出現的虛構交易、制假售假、非法集資、詐騙等新老套路，相關監管部門必須及時介入、嚴厲打擊。尤其是，參與其中的往往是經濟實力和風險承受能力都沒那麼強的年輕人。

（新華社、俠客島）