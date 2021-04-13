日本核廢水排出太平洋　中國輿論批評西媒保持沉默

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-13 17:00

日本政府近日決意向太平洋排福島核廢水，在中國遭受強烈批評。中國外交部發言人趙立堅在4月9日回應相關問題時暗批日本政府不負責任，沒有主動及時披露信息，且未與周邊國家充分協商。中國民間則有較多輿論批評西方政界和媒體對日本政府的決定保持沉默。

趙立堅在回應此事時曾表示，「日本政府應當秉持對本國國民、周邊國家以及國際社會高度負責的態度，深入評估福島核電站含氚廢水處理方案可能帶來的影響，主動及時地以嚴格、準確、公開、透明的方式披露信息，在與周邊國家充分協商的基礎上慎重決策。」

趙立堅此語其實是以委婉措詞暗指日本政府在處理本國核污水問題上不負責任、沒有主動及時披露信息，且沒有與周邊國家充分協商。

中國網絡和民間輿論裏，除了對日本政府決定的批評，還有較多聲音指責西方政界和媒體對日本此舉採取了集體視而不見、默不作聲的態度。

名為「V閃閃」的微博用户稱，「日本向海洋排核廢水居然不被西方國家公開抵制」，「這麼明顯的戕害全人類健康，污染地球海洋環境的惡劣事件，比當年切爾諾貝利事件嚴重得多，蘇聯被指責成什麼？現在日本呢？掌握話語權的國際媒體大範圍報道嗎？西方媒體睜眼瞎嗎？BBC，CNN在幹嘛？」

名為「兵器的世界」的用户發表長文《日本多次排放核污水，環太平洋41國受害，西方媒體為何集體靜默？》稱，「西方世界一向以環保自居」，「比如瑞典那個環保少女格蕾塔（Greta Thunberg），歐盟也曾因為環保問題抵制馬來西亞的橄欖油，理由是這種油在生產過程中很不環保。」

「但當日本宣佈計劃將130多萬噸核廢水排放到太平洋時，西方媒體卻集體失聲了，只有幾個日本鄰國歇斯底里的抗議，這件事再次告訴我們這個世界只有利益，西方環保組織也只關心自己的利益，比如美國環保組織從來不提美國畜牧業對全球變暖的『貢獻』。「

其實，西方媒體和相關人員並非對日本政府排放核廢水一事完全沉默。美國《紐約時報》在2013年就曾有多篇報道涉及日本核廢水，如當年5月3日的《福島核電站高輻射污水構成新威脅》，7月11日的《福島核電站核污水可能已經流入海洋》，9月5日的《核泄漏在繼續，日本被指處置不力》。

不過對於2021年4月日本政府的新決定，《紐約時報》等西方媒體尚未密集關注此事，僅德國之聲和法國國際廣播電台等少數媒體有所涉及。德國之聲的文章是《日本擬排福島核廢水入海 漁民強烈反彈》，法國國際廣播電台的文章則是《日本將向海洋排放核污染水遭中國質疑》。兩篇文章都沒有對日本政府決定展示批評觀點，而以較多的篇幅來報道中國、韓國等方面的反應。

事實上，對於日本政府的排污決定，反彈最強烈的正是中日韓三國，尤其是其民間輿論。這在很大程度上是因為這三國將會首先遭受核污染的傷害。西方其實也難以一直置身事外，由於全球海洋連為一體，美國、加拿大、澳洲更是位於太平洋周邊，或早或晚都會受到日本核污染的傷害。