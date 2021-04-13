美軍抵近「翹腳」監視遼寧號　暴露中國航母隱患？擺拍宣傳？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-13 21:02

美國總統拜登（Joe Biden）繼承了前任特朗普（Donald Trump）的強硬對中政策，但其軍事領域更具挑釁性的舉動，可能將中美關係置於更危險的境地。 美國海軍官網4月4日發佈了一張照片並稱，這張照片於4日在菲律賓海拍攝，照片中的兩名美軍軍官「馬斯廷」號驅逐艦的指揮官布里格斯（Robert Briggs）和斯萊（Richard Slye），正在導航室裏監測水面接觸情況。

照片顯示，「馬斯廷」號驅逐艦與中國海軍航母遼寧艦並排航行，兩艘軍艦的距離並不遠，從美軍的視角，甚至可以很清楚地看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。兩名指控官均戴着口罩。

對於「遼寧」號航母而言，與美軍的超近距離接觸意味着巨大的軍事安全隱患。由於現代艦艇都能在視距之外提前獲知對方位置，在廣闊海洋裏於視距範圍之內偶遇的可能性極低，日本在當天就得知並公開了遼寧艦的動向，因此這張照片應是美軍「馬斯廷」號有意抵近遼寧艦後所拍，無疑是對中國國防的一次挑釁之舉。

一位名為「愛學習的韓sir」的軍事微博用户稱，「雖然乍看之下這張照片好像是抓拍，但實際上有很大可能是美軍故意為之地擺拍：兩名艦艇指揮官，一個雙腿交叉高高搭起，另一個雙手抱在前胸，一副悠然自得、滿不在乎的樣子。所以説，這張照片應該是美軍精挑細選出來的，其想表達的主要意思就是『一切盡在掌握中，根本沒把你放在眼裏』。」

中共紅色後代蔡小心也稱，「這是美帝刻意用選擇性角度發佈圖片。一是屏蔽掉了我軍護航艦，顯示遼寧艦孤艦殘影，二是顯示自己的悠閒，一切都在自己的監控中，以示自己的強大。美帝的輿論宣傳伎倆從來都是無孔不入，不放過任何小細節的，從而起到潛移默化的作用。」

在稍早前的4月1日，美軍派遣一架EP-3E偵察機穿越台灣海峽。當天是2001年中美南海撞機事件20周年。當年撞機中國軍機將導致中國飛行員王偉失蹤的正是美軍EP-3E型偵察機。

中美兩軍在海上發生超近距離遭遇。（美國海軍官網）

另外，在2021年3月上旬，美軍一架RC-135W電子偵察機一度距離中國領海基線只有28海里。3月下旬美軍一架RC-135U電子偵察機繼續抵近，一度距離中國領海基線僅有25.3海里。

拜登政府上台後，美軍對中國近海國防似乎更具侵略性，且帶有明顯的挑釁和蔑視意味。美軍的這種姿態基於其仍然明顯強於中國的軍事優勢，而且由來已久。

不論是2021年4月1日中美南海撞機，還是1999年美軍轟炸中國駐原南斯拉夫聯盟大使館、1993年7月至9月扣押調查中國貨輪銀河號，都反映了美軍對中國反制能力的輕視。

就目前來看，北京仍然比較克制，但中國軍事實力正在迅速增強，不缺乏在中國近海對美軍的打擊能力，對美軍的挑釁越來越缺乏耐心。因此美方此舉將使中美兩軍之間擦槍走火，甚至發生局部戰爭的風險大增。