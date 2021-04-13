六四事件｜趙紫陽後人遷離故居　八年緊張拉鋸告一段落？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-13 14:15

每年春季的清明節是中國人祭奠逝者的日子。今年4月初清明節期間，中共已故領導人趙紫陽再度受到關注。他的家人據傳在4月4日整理家中物品，準備搬離位於北京故宮東側不遠處的趙紫陽故居。

趙紫陽是一位具有爭議性的政治人物，即使在他2005年去世之後，圍繞他的諸多爭議也沒有停止。這種爭議也反映在從趙紫陽本人到他的家人與中共之間的政治分歧之上。趙紫陽夫婦離世後，其後人一直不肯搬離舊居，正體現了雙方這種緊張關係。此番他們終於搬離，可能意味着其與中共的關係正在趨於緩和。

「六四事件」是轉捩點

趙紫陽的仕途轉捩點發生在1989年夏天。在當時以北京天安門廣場為中心的社會運動陷入僵持、中共領導集體決意將學生驅離之時，趙紫陽等人表示反對，並試圖避免武力清場。

1989年5月19日，趙紫陽前往天安門廣場奉勸學生離開的畫面被廣為傳播。當時趙紫陽在學生中間拿着擴音器說：「同學們，我們來得太晚了。對不起同學們了！」「現在最重要的是，希望盡快結束這次絕食。」

他還說：「北京是首都，各方面情況一天天嚴重，這種情況不能再繼續下去了。」「希望同學們冷靜地想一想這個問題。這件事情在不理智的情況下，是很難想清楚的。」

但趙紫陽的勸告依然沒有讓據守廣場的學生離開，最終發生了武力清場，釀成「六四事件」。

1989年6月23至24日，中共十三屆四中全會審議並通過了中共中央政治局提出的《關於趙紫陽同志在反黨反社會主義的動亂中所犯錯誤的報告》，撤銷了趙紫陽的中共中央總書記、政治局常委和委員等職，僅保留了他的中共黨籍。

趙紫陽被撤職後，與其家人離開了中南海，此後一直居住在故宮東側不遠處富強胡同六號的四合院，形同「軟禁」。直至2005年趙紫陽逝世，他在那處四合院裏總共生活了十六年時間。

持續八年的故居糾紛

據悉，該四合院目前主要由趙紫陽的女兒王雁南（原名趙亮）一家居住。與趙紫陽一家來往較多的中國「異見人士」高瑜透露，王雁南一家在2020年收到中共中央辦公廳口頭通知，要求其在限期之前搬離。不過，由於趙紫陽舊居存放大量書籍、文件，高瑜和前《炎黃春秋》雜誌副總編輯王彥君均表示，趙家後人不會在2021年7月1日中共建黨節前搬走。

王彥君還解釋稱，趙紫陽故居屬於「中央房產」，不能賣給個人，原則上只要領導人配偶去世後，房子便會被收回，子女不能繼承。

趙紫陽的妻子梁伯琪已在2013年逝世。照此來說，王雁南一家所居住的趙紫陽故居在2013年就應當收回，但仍被繼續居住了八年時間。中國官方沒有強制驅趕，在八年後也只是「口頭通知」要求搬離。

至於趙紫陽家人在離開故居之後會否繼續得到分配住房，目前存在不同說法。高瑜稱，中國機關事務管理局正在安排。而王彥君認為，王雁南和丈夫可能按照普通職工的標準，以較便宜的價錢購買另一個住所，但絕不會按照高級官員子女的待遇分配住房。

趙紫陽家屬對其故居的長期「佔用」，其實顯示趙紫陽一直沒有妥協的政治立場。在趙紫陽離世後，每年清明節都會有許多支持者前往他的故居祭奠，而且往往會引起中國境外媒體輿論對趙紫陽本人和「六四事件」的回顧，是中共所面臨的一個比較棘手的問題。如今趙紫陽的後人搬離故居，或者傳達出其與中共關係緩和的信號。