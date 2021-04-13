泄露國家軍事機密？　大批軍事迷自媒體被關停突顯時移世易

撰文： 荏苒 最後更新日期： 2021-04-13 18:38

中國碩果僅存的軍事論壇超大軍事論壇3月22日下午突然發佈公告，宣佈將於23日凌晨起永久關閉陸海空天四板塊，事實上關閉了軍事裝備討論板塊。隨後，「新浪軍事」等一批軍事類微信公眾號因「違規」被關停，甚至連微信母公司騰訊旗下隸屬於騰訊網軍事頻道的微信公眾號「講武堂」也未能倖免。

儘管事後有網友指出「講武堂」被關停，是因為其在「騰訊QQ·看點」上的認證信息「輕武器雜誌官方賬號」侵權，而《輕武器》雜誌系中國十大軍工集團之一中國兵器裝備集團旗下第208研究所主辦的老牌軍事雜誌，《輕武器》雜誌也確實有投訴，但該雜誌也指出投訴發生在「講武堂」微信公眾號關停之後。種種跡象表明，中共繼整肅時政自媒體後開始整肅軍事自媒體。

2011年1月11日，中國首款第五代隱身戰鬥機殲-20的首飛，以軍迷「爬牆黨」奉旨官泄的形式公開，開啓了中國軍迷的幸福時光。（新華社）

2021年是中國首款第五代隱身戰鬥機殲-20首飛十周年，猶記首飛時各路軍迷「爬牆黨」為佔據成都黃田壩機場圍牆外更好的拍攝位置你爭我奪。在那個網絡直播尚未誕生的年代，「爬牆黨」用圖片在軍事論壇直播了殲-20首飛，用非常規方式向公眾展示了中國最新型戰機，也可以説是在中國官方縱容下的「奉旨官泄」。

後來，殲-20總設計師楊偉在接受中國官媒中央電視台採訪時，也給予了各路軍迷「爬牆黨」、「卧草黨」正面評價。「殲-20出生的時候，那個時候社會上是不知道的，只有軍迷懷着一腔熱血這樣子來跟蹤，在那個時候屬於非正常得到的消息，殲-20進行首飛了。」

殲-20的首飛，在軍事上令中國拉平了與美國在戰鬥機上代差的同時，在社會上也起到了鼓舞民氣的作用，而其獨特的由來自民間的軍迷「官泄」的曝光形式，也令中國軍迷深受鼓舞，此後中國軍事裝備進入大爆發階段。

中國軍事裝備的大爆發，推動了中國軍事論壇與軍事媒體的繁榮，尤其是軍事自媒體，中國軍方都已經開始藉助新媒體進行宣傳，比如西藏軍區的新媒體賬號「高原戰士」就擁有數十萬粉絲。然而，在軍事論壇、自媒體繁榮之下，也與絕大多數新媒體一樣魚龍混雜，遭當局整肅是預料之內的。

中國國家網信辦2017年就頒發了新版《網路新聞信息服務管理規定》、《網路新聞信息服務許可管理實施細則》，矛頭直指「政治、經濟、軍事、外交等社會公共事務的報道、評論，以及有關社會突發事件的報道、評論」，時政新聞類新媒體早已在第一時間被整肅。中國軍方媒體《解放軍報》旗下《軍事記者》也曾刊文，批判一些軍事自媒體「為滿足個人利益，突破道德底線，故意歪曲新聞事實」、「為跟上熱點，不問是非曲直，只為炒作熱點話題，極易激化社會矛盾」、「為迎合受眾，泛娛樂化趨勢越來越明顯」。

這張出自飛揚軍事論壇的殲-20圖片，熱心軍迷在殲-20上標出了部分機載設備，很難説沒有泄密之嫌。（微博@方的饅頭）

最為典型的莫過於中國003型航母的建造，將各路軍迷偷拍的發佈在各軍事論壇、微博等上的上海江南造船廠的相關照片整理，很容易就還原出一個003型航母建造時間軸。另據《中國國防時報》2015年引述一位參與安全檢查的公安技偵負責人的話披露，「一名軍事發燒友在成都某軍用機場附近用手機拍下一張軍機照片，發到網路上。這位發燒友做夢也想不到，這一不經意的舉動竟然為美國情報部門提供了一個投入巨資也沒有搞到的軍事機密——正在試驗中的中國殲-20隱身戰鬥機」。軍迷間曾爆發的第五代隱身艦載機之爭、003型航母核動力與常規動力之爭等等，也在一定程度上有泄密之嫌。

在中國上海江南造船廠建造的003型航母簡直泄密成災，圖中為網友在飛機上拍到的003型航母建造現場。（微博@電池王）

如今，成都黃田壩機場外早已大變樣，出於保密的需要，「爬牆黨」、「卧草黨」曾經出沒的區域早已沒有了圍觀的可能，機場外圍也加強了警戒，「爬牆黨」、「卧草黨」敢公開的圖片也越來越少，曾經喧囂的軍事論壇如飛揚軍事也已作古，很多專業素養極高的軍事大V比如剪水鸌等早已噤聲多時。此次整肅軍事自媒體，對於中國軍迷羣體無疑是一個打擊，目的究竟是常規的整頓新媒體秩序，還是為應對大變局前的清理門户，且行且看吧。