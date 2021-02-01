中央網信辦：加強網絡傳播秩序管理　重點整治自媒體

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-01 15:18

1月29日，中央網信辦召開中國網信系統規範網絡傳播秩序工作視頻會議，規範全平台網絡傳播秩序。中宣部副部長，中共中央網信辦主任、國家網信辦主任莊榮文發表講話說，要重點加強自媒體的規範管理，加大對違法違規賬號和所在平台的處置處罰力度，讓「監管長牙齒，讓違規主體長記性」。

據中國信息網消息，莊榮文在講話中表示，加強網絡傳播秩序管理，是貫徹落實中共總書記習近平「正能量是總要求，管得住是硬道理，用得好是真本事」重要指示精神的具體舉措。

他指，2020年是中國共產黨成立100周年，也是「十四五」開局之年，維護好網絡傳播秩序，確保網絡空間「正能量充沛、「主旋律高昂」有特殊重要的意義。

莊榮文表示，要把「政治正確」放在網絡傳播的首要位置。（電子政務研究中心網站）

莊榮文強調，規範網絡傳播秩序，重中之重在於抓好過程管理和行為管理。不論什麼性質的平台，不論什麼傳播形式，都要把「堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向」放在首要位置，把激發向上向善精神力量作為最重要的目標。

他表示，要重點加強「自媒體」的規範管理，加大對違法違規賬號和所在平台的處置處罰力度，讓「監管長牙齒，讓違規主體長記性」。

國家網信辦副主任牛一兵也表示，要確保規範網絡傳播秩序各項工作「落地見效」。

此外，北京網信辦、上海網信辦、廣東網信辦負責人以及央視網、澎湃新聞、騰訊公司、新浪微博、嗶哩嗶哩、鬥魚直播負責人也做了發言。

據悉，網信辦近年來加大治理網絡，2019年，中國網信辦會同相關部門，啟動針對網絡音頻亂象的專項整治行動，對首批吱呀、Soul、語玩、一說FM等26款音頻平台分別採取了約談、下架、關停服務等階梯處罰。這些音頻平台被指傳播歷史虛無主義、淫穢色情內容。

另外在2019年5月至2019年12月，中國網信辦與工業和信息化部、公安部、市場監管總局四部門，聯合開展中國全國範圍的互聯網網站安全專項整治，對未備案或備案信息不準確的網站進行清理，對攻擊網站的違法犯罪行為進行嚴厲打擊，對違法違規網站進行處罰和公開曝光。