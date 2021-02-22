自媒體發文「反對山東人集體叩頭」遭圍攻　官媒批「地域黑」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-22 22:21

近日，多則山東人拜年的短片走紅內地網絡。在影片中，山東農村裡不少人站在村道上或家門前作揖、下跪叩頭，場面蔚為壯觀。 名為「呦呦鹿鳴」的自媒體人士為此發布「反對集體叩頭」的文章，一度引發激烈討論。該自媒體人士更稱其遭到大規模圍攻，本人和家屬人身安全受到直接威脅，名譽遭到極大破壞，已無法正常工作、生活，不得不報案。

山東人叩頭的習俗受到廣泛關注（點圖放大）：

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「呦呦鹿鳴」近日發文指，他收到一名山東女讀者反映，聽說其男朋友那邊（山東棗莊）結婚時要當眾向全部結過婚的親戚叩頭，包括表哥堂哥嫂這樣的平輩，一共要叩一整天。該女讀者指，其男朋友甚至在拜年時要向輩分比他大小孩子叩頭，這樣的習俗令她「瞬間一點也不想結婚了」。

文章指，「見人就叩頭」的氛圍是一種無形的社會壓迫，對於不想叩頭的人，自是千般委屈。文章又稱，在家或在私人空間，心甘情願向父母跪拜，這沒有問題，但是如果擴大到公共空間，在街頭巷尾要求人叩頭一整天，見人就叩頭，這就是陋習，這是對別人的壓迫。

網民熱議山東人叩頭的習俗（點圖放大）：

山東地方官媒大眾網21日發表評論文章回應指，山東「過年叩頭」、「女子不上桌」等類似的話題近年來每逢春節屢屢成為一個或大或小的焦點。設置這樣議題的人，出發點可能有所不同，但產生的結果確實顯而易見——能夠吸引眼球，帶來流量。提出問題，分析問題，本無可厚非，但倘若採用「貼標籤」、「地域黑」等手段，就難免引發網友非議甚至網絡暴力了。

文章指，單純就「山東人的叩頭是陋習」的批評聲音而言，一定程度地暴露出作者以偏概全、思維固化的不足。稍有常識的人都知道，祭祖、春節拜年叩頭，並非山東人所獨有，在很多地方也廣泛存在，叩頭曾是鄉土中國存續數千年的一種淳樸民俗與傳統禮儀。

據內媒報道疏理指，山東人大概在以下幾種場景叩頭，包括祭祖；年三十向祖先叩頭，並向年長者叩頭，比如祖父母、父母；拜年隊伍叩頭，一般是家族中堂兄弟（同一曾祖）、從堂兄弟（同一高祖）之間。至於向「人小輩大」的小孩叩頭，這種情況不常見且存在較大爭議，並不是主流。

此外，山東作為一億人口的大省，各地在叩頭方面的形式和講究程度也不盡相同。再者，近年來隨著城市化進程加快，年輕人叩頭拜年的場景越來越少。

（綜合報道）