拜登「摯友」訪問台灣　美台關係終跨不出「一中」框架

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-04-15 20:00

就在美國國務院甫推出新的「美台交往準則」後不久，拜登（Joe Biden）政府旋即推派有其摯友稱號的前美國參議員多德（Christopher Dodd）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）及斯坦柏格（James Steinberg）、與現任美國國務院台灣協調處長白丹利（Dan Biers）赴台訪問。據稱，在此交往準則下，美台官員未來將可前往對方官署洽公，美方官員也得以參加台灣在雙橡園舉辦的活動，不過，不能在諸如「雙十節」等敏感日出席活動。

美國前參議員多德（前左）率前副國務卿阿米蒂奇（3排左）及斯坦柏格（2排左）等人訪台，由台灣外交部長吳釗燮（右2）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右3）等人接機。（中央社）

多德一行訪台消息一出，蔡英文政府隨即歡天喜地通過台外交部表示，「拜登政府上任至今不到三個月，在許多重要職務人事尚未到位的情況下，即規劃派遣這個重量級且具代表性的訪團來台，彰顯美國對台灣的一貫堅定支持與重視，也再次具體展現台美關係的確「堅若磐石」。

此外，許多媒體與評論亦分別指出，多德是能直接與拜登見上面、談上話的親密友人，拜登指派其訪問台灣，意義深遠。至於阿米蒂奇、斯坦博格與台灣關係也十分密切。蔡英文在2019年7月過境美國紐約時，曾與阿米蒂奇舉行早餐會，其在馬英九與蔡英文任內也多次率智庫「2049計劃研究所」訪問團訪台。斯坦柏格除了曾在2015年訪台，與台現任駐美代表蕭美琴私交亦深厚。

檢視這主要三人的來歷與背景，凸顯拜登政府想要對台灣表現出美國不分黨派「支持」台灣的共識，阿米蒂奇過去是在小布殊（George W. Bush）政府任職副國務卿，斯坦博格則是在奧巴馬（Barack Obama）任內擔任相同職務，而多德更是拜登的親密戰友，由親密戰友領銜帶隊美國兩大黨的前任高級官員，似乎台美關係並不因特朗普（Donald Trump）未能連任而有所退縮，反而更加緊密結合。

然而，若從美台交往準則、到這次訪問團對外公佈的「任務」來看，美國似乎仍未超脱出過去逾40年的自我設限與規範。例如，美國國務院在闡述關於美台交往準則一事時表示，該準則是基於《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）規定進行審查，主要是在鼓勵美台接觸，藉以反映雙邊深化的「非官方關係」。

事實上，在前任國務卿蓬佩奧即將下台之際，就曾大張旗鼓宣佈取消所有美國政府對台灣的自我設限。但在布林肯接任國務卿一職後，表面上是「蓬歸布隨」的「反共」，但實際上美國國務院並沒有真的依照蓬佩奧的臨別指示，反而又再次明文設定美台交往準則，而這究竟是鬆綁、還是限縮了美台雙方的自由交往呢？

蓬佩奧日前特地分享食用台灣鳳梨乾的推文，以表達挺台立場。（Twitter@Mike Pompeo）

再者，針對多德等人的訪台行動，美國官方與外媒多稱是「非官方」（unofficial delegation）性質，主要是為了紀念《與台灣關係法》（Taiwan Relations Act）立法42周年。但弔詭的是，一來，該法只是美國的國內法，二來，該法更是台美斷交後的權宜產物，對台灣來説，該法還限制了美台間超過40年的「正常交往」。

甚至，拜登政府上台後多次強調「一中政策」。要知道，即便美國的一中與中國大陸的一中不甚相同，但就跟2008年至2016年間兩岸的「九二共識」，國共雙方認知同樣有所差異，但核心價值都是「一中」，這就是雙方都認同的。如今，蔡英文政府只會強調多德訪台是「準官方訪問」，但值此同時，美國「現任正式官員」、擔任氣候問題特使的前國務卿克里也在大陸上海訪問，拜登一手對台灣摸頭，另一手可正與大陸商談更嚴肅的、與全人類都相關的課題。

美國總統氣候問題特使克里目前也正訪問上海，與大陸有關方面商討氣候變遷議題。（Reuters）

蔡英文政府刻意忽略美國不斷宣傳的「一中」，再加上阿米蒂奇等人長期以來與美國的軍火工業關係密切，此行目的或許更不僅是「純紀念」《與台灣關係法》實施42年而已。