拜登首次派代表團訪台　北京提出嚴正交涉

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-14 18:43

美國總統拜登（Joe Biden）派遣的非官方代表團4月14日抵達台北，展開當地訪問，期間會與台灣總統蔡英文會晤。中國大陸對此提出嚴正交涉。

中國大陸外交部發言人趙立堅4月14日在記者會上被問到相關問題時説，蔡英文只是中國的一個地方領導人，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這是中方的一貫明確立場。中方已就美政府派員赴台活動，向美方提出嚴正交涉。

趙立堅還敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

美國前參議員陶德（前左）率前副國務卿阿米蒂奇（3排左）及斯坦伯格（2排左）等人訪台，專機下午抵達台北松山機場，由台灣外交部長吳釗燮（右2）、北美司長徐佑典（右）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右3）等人接機。（中央社）

美國前參議員多德（Chris Dodd）和兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）應拜登要求，啟程率團訪問台灣。

路透社引述白宮官員指出，拜登派團訪問台灣是傳遞美國對台灣民主的承諾。官員表示，訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念《台灣關係法》通過42周年。

官員指，訪團將與台灣高官會晤，遵循美國兩黨政府派遣高級別非官方代表團訪問台灣的長期傳統。官員也強調：「美國致力與台灣交往，並按照美國『一中政策』深化共同利益的合作。」