美國非官方代表團抵台訪問　拜登好友多德明日會見蔡英文

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-14 17:19

美國總統拜登派遣的非官方代表團，今日（14日）下午抵達台灣進行一連三日訪問。代表團由美國民主黨前參議員多德（Chris Dodd）率領，團員包括前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）及斯坦伯格（James Steinberg）。

據台媒報道，台灣外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）、外交部北美司長徐佑典等人前往接機。多德明日（15日）將會見總統蔡英文。

中央社此前引述知情人士表示，美方3月初通知台灣政府，拜登將派遣多德赴台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀《台灣關係法》通過42周年。台灣對拜登願意特別安排專機，派遣多德訪台表示歡迎，也預計將透過此管道與拜登交換重要訊息。

對於多德訪台，大陸國台辦發言人馬曉光表示，反對任何形式的台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國是有承諾的，希望美方嚴肅、認真地履行承諾，不要再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

大陸外交部發言人趙立堅則表示，「蔡英文只是中國的一個地方領導人。」他強調，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。這是中方的一貫明確立場。此外，中方已就美政府派員赴台活動向美方提出嚴正交涉。

（中央社／綜合報道）