北京壓制「中華民國」　國民黨涉陸主管：求同存異才能延續互動

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-19 19:00

在4月14日大陸國台辦例行新聞會上，國台辦發言人馬曉光被台媒《中國時報》詢及，港媒近日報道指出香港部分歷史教材把以往的「中華民國政府遷台」改為「中國國民黨遷台」，對此發言人如何看待？ 馬曉光回應，「1949年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退居台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實。」

台灣社會以及民進黨內部的「台派」開始蠢蠢欲動，時有「既然中共都否認『中華民國』，台灣終於可以稱自己是『台灣』了吧」的發言出現。其中，國民黨彷彿「中槍」，陷入「進退兩難」，身為「中華民國」執政黨的民進黨反倒有些愜意，絲毫不受馬曉光的言論風暴影響。

北京反應受中美關係和台美關係變化牽動

《多維新聞》就此訪問國民黨大陸事務部主任左正東。左正東表示，大陸面臨中美關係跟台美關係的變化，而這兩組關係的變化會影響大陸處理兩岸關係的方式，他想應該從這個架構來看待馬曉光的談話，這很像是在特朗普（Donald Trump）剛上任的那段時間，雙方在探索底線，也嘗試去形塑雙方未來的相處跟互動架構，台美關係在那個時候的變化，對大陸來講是極度敏感的事情。

國台辦發言人馬曉光。在4月14日大陸國台辦例行新聞會上，馬曉光表示，「1949年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退踞台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實。」（新華社）

左正東認為，現在的情況對大陸來説，可能比特朗普剛上任的時候更加緊張，因為拜登（Joe Biden）繼承的是「已經劍拔弩張的中美關係」，大陸當然希望中美關係能夠緩和，大陸核心的關切能夠得到照顧，（大陸）中間也會有覺得不如預期的地方，會有些比較強烈的反應，應該要從這個角度來看。

左正東指出，在這樣的背景底下，很多人也會認為大陸的表態主要是對民進黨政府的表態，民進黨不能夠遵守原來「中華民國」所藴含的兩岸連結精神，反而是在實踐上不斷破壞這種兩岸連結，大陸沒有辦法繼續容忍「中華民國」這個符號的存在，這畢竟跟軍事行動還是不太一樣。

國民黨立委林為洲怒轟大陸國台辦，不承認「中華民國」存在的事實，那將來大家也不必再談「九二共識」了。（吳逸驊／多維新聞）

左正東進而提醒，馬曉光的話有個言外之意是：如果民進黨繼續破壞、違背或實踐上沒有遵守《中華民國憲法》所藴含的兩岸連結，當然大陸就會不斷挑戰「中華民國」符號，他要傳達的意思是這個。

談到國民黨怎麼看待馬曉光的言論，左正東直言，這是他個人的看法。他繼續説道，雖然他知道大陸的行動能夠從他講的上述內容去理解，但他認為國民黨是（「中華民國」）開國政黨，捍衞「中華民國」是國民黨全體黨員的責任，不管大陸用什麼樣的理由，要去挑戰這樣的符號，國民黨都必須扛起捍衞「中華民國」的責任，任何傷害「中華民國」的行動，國民黨都會看作是「必須回應的事情」。

國民黨大陸事務部主任左正東表示，他認為國民黨是（「中華民國」）開國政黨，捍衞「中華民國」是國民黨全體黨員的責任，不管大陸用什麼樣的理由，要去挑戰這樣的符號，國民黨都必須扛起捍衞「中華民國」的責任。（吳逸驊／多維新聞）

馬曉光言論傷害「中華民國」 民進黨也要負責

在馬曉光的言論出來後，國民黨在台灣社會的眼裏，彷彿就像「中槍」，國民黨堅持的「中華民國」核心價值受到傷害，左正東怎麼看待這樣的説法？左正東直言，他覺得馬曉光的説法當然是傷害「中華民國派」的感情，對「中華民國派」的傷害滿大的，國民黨的情感當然受到傷害。

左正東話鋒一轉，直言他認為「民進黨政府也有不可迴避的責任」，因為捍衞「中華民國」不只是國民黨的責任，他很遺憾的是「沒有看到」台灣陸委會以外，不論是台灣行政院也好、台灣總統府也好，採取任何進一步的行動，展現政府捍衞「中華民國」的決心。

圖為國民黨主席江啓臣新書"啓程破浪"發表會。左正東認為，大陸國台辦的言論並非在挑戰江啓臣。（吳逸驊／多維新聞）

國台辦言論並非挑戰江啓臣

至於馬曉光的言論是不是同時也在挑戰國民黨主席江啓臣的「九二共識＋」？左正東表示，九二共識當初就是一個雙方求同存異的結果，當時雙方達成對「一個中國」求同存異，同意各自以口頭表述，用英文講「agree to disagree」，同意雙方在某些問題上有不同看法，因此無論馬曉光的表態是不是針對江啓臣提出的九二共識的説法，重點在於雙方能不能繼續「求同存異」。

左正東説，大陸方面對國民黨2020年9月全代會所通過的「基於《中華民國憲法》的九二共識」的表態，事實上在兩個禮拜以前已經做過回應（指大陸國台辦發言人朱鳳蓮3月31日的對外發言），大陸意向大家也有各自解讀。他稱，從國民黨的角度來講，國民黨還是堅定主張基於《中華民國憲法》的九二共識，希望延續兩岸互動。

他指出，過去他也曾經提過「基於《中華民國憲法》的九二共識」就是一個「事實陳述」，因為沒有《中華民國憲法》，就不會有台灣在香港會談的時候所提出的各項表述，也就不會有九二共識，所以説「基於《中華民國憲法》的九二共識是」事實陳述「，這樣的事實陳述最重要的功能還是希望能夠達到「求同存異」，既然是「求同存異」，雙方就必然有些看法是不一樣的，只是國民黨不希望「不一樣的看法」影響到雙方互動，「存異之處不傷害求同之處」，「求同之處也不限制存異之處」，這個互動就可以走下去，國民黨也是從這樣的角度來看這件事情​​（指兩岸互動）。

至於特別強調《中華民國憲法》，左正東稱，《中華民國憲法》的重要功能不單是開創台灣民主自由，而且是提供兩岸連結的「憲政基礎」，大陸過去提過九二共識是「基於各自規定」，也説過兩岸關係不是國與國關係是「基於各自現行規定」，足見雙方各自體制是兩岸求同存異的來源和基礎。