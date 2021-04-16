拜登遣「摯友團」訪台　台學者：成員選擇有顧及到北京的心情

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-16 21:00

美國總統拜登（Joe Biden）派遣由其「摯友」、前美國參議員多德（Chris Dodd）領銜的美國訪團，定於4月14日至16日「低調」訪問台灣，同行成員包括美國前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg），當中包括一名現任美國官員、擔任美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）。 於此同時，北京4月14日宣佈將在「南澎列島」一帶「實彈演習」。大陸國台辦更強調，解放軍的有關軍事演訓行動，釋放的信號就是，大陸遏制「台獨」、遏制台美勾連的決心，不是光嘴上説。

據《多維新聞》報道，針對拜登使團訪台，台灣戰略智庫中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，美方是藉由派遣使團訪台，展現美方對台美關係有一定的重視。

揭仲認為，行程規劃應該在4月12日前就談得差不多，這次派團可能是前一陣子美國國務卿布林肯（Antony Blinken）跟美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）把中國大陸周邊、印太地區的主要盟邦都去過了，在「不能夠派現職高官」，比如國務卿或國防部長到台灣的狀況之下，以藉由派遣「民間友人」來達成，但「民間友人」跟拜登關係密切的團隊的方式，主要突出一種「姿態」，即美方還是希望加強跟台灣的合作。

他認為，對拜登政府來講，最重要的是團結中國周邊所有可以團結的對象，共同面對中國大陸的競爭，而台灣不管怎樣還是在中美博弈，「有可以貢獻的地方」，雖然不能派現職高官來，但也派出跟拜登關係密切的代表團到台灣，表達對台灣的重視，也彌補美國務卿跟美國防部長不能親自來台的狀況。

揭仲認為，美國國安單位正在針對區域戰略乃至整體戰略進行檢視，包括美國對中政策，一定也會牽涉到台灣，藉由這個高層代表團來，可能會跟台灣的國安高層先做一點討論，讓台灣高層知道美國白宮的想法，這種溝通方式既能傳達到意見，也不會過分挑起中國敏感脆弱的神經，應該是這個狀況，派特使來只會有兩種狀況，一是顯示關係良好，另一是可能有什麼麻煩事情出現，要派專人來傳達高層的意旨，他判斷目前沒有後者這個情況，所以應該是前者，藉由這個動作顯示美方對台美關係有一定的重視。

至於是否為呼應美日4月16日舉行的首腦峯會，揭仲説，對美國來講，現在要去聯合大陸周邊國家，跟美國同一陣線，這些動作都有協調出戰略的味道，彼此間應該還是有協調，讓各國的步調或是讓各國瞭解美國意圖、美國的戰略以及對中政策可能做出什麼調整，因為前美國國務卿克里（John Kerry）去上海（克里日前以「氣候大使」造訪大陸），派個象徵意義的訪團到台灣，某種程度顯示對台灣的重視，不要讓人覺得華府只顧着跟北京就某些議題達成合作而忽略台灣。

針對台灣輿論有分析認為拜登此刻面對俄羅斯對烏克蘭的步步進逼，加上台灣這邊也局勢詭譎，可能面臨「終極二選一」，揭仲直言，目前烏克蘭狀況緊張，美國「終極二選一」的風險當然存在，但實際發生的可能性偏低，第一是因為美國或北約都不想在烏克蘭問題跟俄羅斯正面翻臉，除非俄羅斯真的發兵進入東烏克蘭地區，但不太可能發生這種狀況，再者因為「親俄民兵」並沒有居於下風，反而是烏克蘭政府開始限制部隊行動，這種狀況下他不認為俄羅斯有必要發兵進入烏克蘭。

他説，當俄羅斯發兵進入烏克蘭可能性還不大的時候，美國、北約同俄羅斯翻臉的可能性就降低，烏克蘭確實有緊張情況，但不至於馬上變成跟俄羅斯爆發戰爭，「終極二選一」現階段應該不至於發生。

談及大陸國台辦宣佈「實彈演習」，是否針對美使團訪台而來？揭仲説，以中共的幅員之大、部隊之多，這種規模的實彈演習本來就很多，只是借用現成的演訓，透過一篇文稿對外表達不滿，這符合中共一貫的做法。

台灣戰略智庫中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，新的台美交往準則出來，準則出來後並沒有現任高層官員來，「對大陸來講説不定就已經是一種讓步」。 （facebook @ 揭仲）

揭仲提醒，必須注意除了這一次小小的、離台灣非常遠的實彈演習，後續有沒有新的動作？中國大陸會用例行性演習，用宣傳或聲明，讓演習獲得與其規模不成比例的注意，傳達政治訊息，又不至於過分引起區域的緊張，這次會不會只是這樣？如果只是這樣，他認為基本上就是中共一貫做法，「中共總不可能表達欣慰」，既然（國台辦）被問到就只能強硬表態，但要觀察後續中共軍方還會不會有更多動作。

他認為，以美國訪團的性質來看，畢竟是退休人員，中國大陸不必太張牙舞爪，既然新的台美交往準則出來，準則出來後並沒有現任高層官員來，「對大陸來講説不定就已經是一種讓步」，畢竟特朗普（Donald Trump）政府已經派了時任美國衞生部長阿扎（Alex Azar II）跟時任美國務次卿克拉奇（Keith J. Krach）來的情況下，美方就算派個亞太副助卿來也是可以，但實際上沒有，所以他認為某種程度上，拜登現在的作法已經有顧及到中共面子或想法，北京不用這麼張牙舞爪。

問到本次訪團有現任官員隨行，揭仲表示，以往副助理國務卿會變成一個門檻，副助理國務卿以下的官員都有來過，畢竟在特朗普末期説要完全取消交往準則，拜登重新完成修定，修定後派的第一個團沒有副助卿或副助理部長以上的官員，這種程度算是有顧及到北京的心情，他不是説處長不重要，但是美台間的交往，處長從來不構成一個門檻，反而枱面上的都是退休官員，這顧及到兩岸的需要。