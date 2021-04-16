新版《中國共產黨簡史》強調反對台獨促統　提及太陽花學運習馬會

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-16 11:41

中國共產黨建黨百年，官方推出2021新版《中國共產黨簡史》（簡稱《黨史》），其中涉及兩岸關係部分提到太陽花學運、習馬會等事件，強調「反對台獨」和「促統」兩大主題。

據《中央社》報道，新版《黨史》中，記習近平主政時期的黨史內容中，涉及兩岸關係部分至少有4頁，分為「推進兩岸關係和平發展」與「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」兩個小節。

2015年11月7日，習馬會在新加坡舉行。（資料圖片）

在「推進兩岸關係和平發展」部分，書中列入習近平於2013年與國民黨前主席連戰會面，以及2015年習近平與前總統馬英九在新加坡會晤等事件。其中對於習近平與馬英九的會面，書中稱「開創兩岸領導人直接對話、溝通的先河，為兩岸關係未來發展開闢新的空間」。

至於「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」部分，則將2014年的太陽花學運定位為「台獨及外部勢力在背後煽動、支持的一次反中事件」，是「蓄意阻擾兩岸關係發展有預謀、有組織的行動」。

涉台部分，新版《黨史》還表示民進黨在2020年繼續執政，「台獨勢力」尋機謀求「法理台獨」，又提到「個別大國在涉台問題上的消極動向及向台獨勢力發出的嚴重錯誤訊號」。

（綜合報道）