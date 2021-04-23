趙麗穎蓋公章宣布離婚消息　「圓形配紅星」暗藏歷史掌故？

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-04-23 21:00

4月23日，中國大陸知名女星趙麗穎工作室發出聲明，針對她與男星馮紹峰的婚姻，表示雙方已經結束這段關係，並正辦理相關手續，消息一出，對曾經熱追兩人合作拍攝之《知否知否》一劇的許多影迷來說，彷佛晴天霹靂。 不過，外界如何能夠證實這是由趙麗穎發出的聲明而非惡搞？從視覺看，整張聲明除了白紙黑字外，最顯眼的一抹紅色，就是蓋上了趙麗穎公司“南京趙麗穎文化工作室”的公章，該枚公章的形制是圓形、中間有一枚紅星，究竟為何中國大陸民間企業的公章會是這樣的形式？

趙麗穎（左）與馮紹峰（右）主演以宋代為背景的古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》後不久，即宣佈結婚，如今婚姻仍走到盡頭。（微博@知否知否應是綠肥紅瘦官微）

那為何如今趙麗穎工作室聲明的印章，是圓形且中間有五角紅星呢？其實這與中共建政之後的國家社會發展極有聯繫。

中共建政以來，歷經新民主主義時期與社會主義改造、文革、與改革開放時期，中間曾經有國家機關對社會的高度滲透，其中民間企業改為國營、社會團體納入國家體系，儘管後來改革開放，但政府在社會上各個環節的介入，仍有不少遺緒。所以，至今仍能在中國大陸社會角落中，看到許多改革開放前國家社會關係的痕跡，民間公司使用的「公章」，千篇一律與官署使用的公章形制相同，其實就是一個重要的面向。

趙麗穎工作室發出聲明，針對她與男星馮紹峰的婚姻，表示雙方已經結束這段關係，並正辦理相關手續。（微博@趙麗穎工作室）

中共建政前，方形印章是中國官署普遍使用的印章形式，而哪怕是中共建政之初，也仍使用方形印章，例如1949年銅質「中華人民共和國中央人民政府之印」就是傳統的繁體字方印，當時委由北京名家張樾丞刻制，字體則是以宋體，代表著中共建政的官方氣象。

但是到了1955年，中國大陸國務院頒發《中華人民共和國國務院關於國家機關印章的規定》，規定國家行政機關、企業、事業單位、社會團體印章的形狀為圓形，並對印章大小有個別規定，中間圖案則為「國徽」或者五角星，其後數次修改此規定，都沒有更動對於印章外型跟圖案的要求。

至於為什麼要統一規定必須使用圓印？在當時的時代背景下，顯然是受到蘇聯老大哥的影響，畢竟彼時最為現代化的社會主義國家蘇聯，其公章都是圓印，所以中國大陸也一律規定只能用圓印，任何企業或團體，如若在當下中國大陸使用傳統的方形篆刻印章，反倒很可能會被質疑其真實性。

中華人民共和國中央人民政府之印，乃是宋體字方印。（維琪百科公有領域）

值得一提的是，儘管中共官方規定中國大陸企業與社會團體都必須使用圓形五角星公章，但是在向國外元首宣傳中國印章藝術時，卻都是用方型中文印章居多、而不含任何紅星圖案，例如1992年4月，為慶祝與日本建交20周年，時任中共總書記江澤民總書記訪問日本，向福田赳夫、鈴木善幸等六位日本前首相贈送了印章，2001年江澤民再度邀請中國篆刻藝術家韓天衡為當年上海APEC會議的二十個國家和地區領袖篆刻姓名印章，作為「國禮」贈送與會領袖。

但是有沒有中國大陸的官署現在仍是使用方印的？其實還真的有，而且就印在人民幣上。使用過人民幣的人都知道，紙鈔目前已經發行到第五套，而每一套人民幣紙鈔上都保留方形公章，第一套人民幣印有「總經理章」、「副總經理章」，1949年中國人民銀行改制後，第二套人民幣開始印有「行長之章」、「副行長章」，而第五套人民幣則只保留「行長之章」。