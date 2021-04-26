國民黨主席選舉星月黯淡　大熱門都扭捏在「選與不選」之間

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-26 19:00

國民黨主席選舉預計將於七月底、八月初展開，距離現在時間約莫有兩至三個月。選舉氛圍國民黨中央不熱，台灣輿論跟政壇倒是早已熱議，台灣網友笑稱，「民進黨比國民黨更加熱衷國民黨主席選舉」。 本次的國民黨主席選舉少了點「眾星拱月」的味道，沒有誰人是國民黨員「最眾望所歸」的人選。很平淡，很不「國民黨」，卻很「正常健康」。

國民黨主席江啟臣新書「啓程破浪」發表會與青年軍合影。本次的國民黨主席選舉，在少了「眾星拱月」的情況下，兩岸論述或成關鍵戰場。（吳逸驊／多維新聞）

最適當的「宣戰」時機已過，卻不見動態備受矚目的前高雄市長韓國瑜登高一呼，亦不見前新北市長暨前國民黨主席朱立倫正式表態，連戰長子連勝文則處於「要選與不要選」之間。

一場選舉，各個山頭，各有算盤。

趙少康復出為幫襯韓國瑜？

中國廣播公司董事長趙少康應屬國民黨主席選舉，最早表明其參選意欲之人。

趙少康無預警「自我披露」，表明是韓國瑜力勸他扛下黨主席重擔，至於參選資格之一的中央評議委員（中評委），會助趙向國民黨主席江啟臣爭取。趙於不久後，復又挑明自身參選2024年台灣總統大選的意願。

國民黨有「入黨一年」始可參選黨主席的規定，趙少康藉此炮打國民黨中央，並請江啟臣「不用將中評委聘書給他」，等同宣佈「退選」國民黨主席選舉。

由於趙少康濃厚的「韓國瑜色彩」，不免引人遐想，趙的復出是否全為韓國瑜的再起鋪路，劍指黨主席是「虛晃一招」，幫襯韓國瑜才是「主力出擊」。趙少康更於4月22日公開向韓國瑜喊話，同時劍指江啟臣黨中央、朱立倫，「明示」韓應展開「異軍突起」作戰了。

整場國民黨主席選舉的前哨戰開打至今，中國廣播公司董事長趙少康是最早表態之人。綜觀整段過程，他的動作似乎更像「幫襯」前高雄市長韓國瑜復出。（吳逸驊／多維新聞）

江啟臣：願做無私「造王者」

江啟臣於2月20日正式宣佈他將尋求連任，並發表參選宣言，他強調，自己立志以「無私初心」，為國民黨在2022年台灣縣市首長改選與2024年台灣總統大選，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。江啟臣自述，曾有人問他，決定接受這艱難的挑戰前，難道沒有多想想「個人的利害得失」嗎？他表示，「我的回答是，從政別無他法，唯有初心而已」。

江啟臣素來被某些「不願具名的國民黨人士」詬病，批江「領導力不足」，變了國民黨的基本主張，比如九二共識變成「基於《中華民國憲法》的九二共識」，這是「自棄主張」，又無法約束國民黨立委林為洲等人的言行（林為洲建議將「中國國民黨」改成「中華民國國民黨」，引來馬英九、前主席吳敦義的關切），江這個青壯派代表被「徹底看扁」。

2020年的國民黨大敗被長期觀察台灣政治的網友形容為「國民黨的真正大敗」，負面影響跟傷害擴散程度遠勝2016年。江啟臣接下的是真正殘破的國民黨。

根據台媒《美麗島電子報》國政民調指出，江啟臣接掌國民黨的時候，2020年3月時的國民黨正向評價僅21.1%，負面評價為59.4%，國民黨歷經2020年的慘敗，離全黨「散架」只有一步之遙。到了2021年3月，國民黨正向評價達到35.4%，負向評價下降到53.2%，而這裏的正向評價比例與2020年國民黨在台灣總統大選所拿到的得票比例相差無幾，表示在大選後散去的基本盤士氣，被江啟臣重新盤整回來。穩住國民黨基本盤的成績或許將是江啟臣爭取連任的利基。

現任國民黨主席江啟臣於2月20日上午於臉書（facebook）發文宣佈，他也將尋求主席連任，更稱自己是無私的「造王者」。 （吳逸驊／多維新聞）

韓國瑜關心菠蘿農 迴避參選黨主席問題

韓國瑜在個人Facebook屢貼走訪關心台灣基層的影片、文章，從走訪因2009年「八八風災」滅村的台灣高雄小林村、關懷台灣菠蘿農、拜訪行善麵店，到4月21日的「愛台百歲老英雄」，貼文的最後又標註「莫忘世上苦人多」，種種操作都像是「復出起手式」。

韓國瑜4月11日在台灣桃園的活動同場江啟臣、連勝文，被問到是否參選國民黨主席，他只表示「謝謝，辛苦了」，趕緊走避不談參選問題。韓國瑜的迴避難免讓「韓粉」泄氣，短期內韓應會持續吊台灣政壇的胃口。

前高雄市長韓國瑜日前在其個人臉書（facebook）刊出一張他蹲在台灣菠蘿農田旁邊的照片，更在不久後，上傳一部自己與兩組台灣資深菠蘿農民談話的影片。 （facebook @ 韓國瑜）

「Big Eric」的「親美説」 恐踩到藍營紅線

遭傳被美國國務卿布林肯（Antony Blinken）親暱稱為「Big Eric」的朱立倫日前出席活動，受訪表示「『中華民國』一向堅持民主自由，『親美』是我們身為民主國家的要做的，親近美、英、歐盟等民主國家陣營，這是『全民共識』」。他説，「這不是我在打親美牌」。

綜觀泛藍輿論反應，事實上已對蔡英文暨民進黨政府的「親美」相當反感，甚有可能延伸到「親美」，固然朱立倫的「親美」言論被解讀為一種中美博弈氛圍下的「務實」，但「親美」要「親」到什麼程度，則是朱立倫要向國民黨員交代的部分。

朱立倫的選或不選，都只是在台灣政壇盛傳的「馬路消息」，朱從江啟臣擔任國民黨主席以來，不時傳出「江為過水，朱為正式」，此外甚有「為朱拱江」——「江選上了，朱更容易取代」的傳聞，「黨內放話攻訐」不斷。

至於朱立倫究竟選不選，有待他拍板宣佈。

朱立倫的「親美説」引起部分泛藍選民的不悦，而朱最受某些泛藍選民詬病的是「遇事不夠殺伐決斷」，未展領導魄力。（吳逸驊／多維新聞）

在「選與不選」之間的連勝文

有台灣媒體披露，連勝文在江啟臣參戰國民黨主席補選的時候，同其父連戰為江出錢出力，密集替江邀請黨內重要樁腳尋求支持，拉攏黃復興系統等。

台灣媒體指出，連勝文原本預期可以在取得江核心的「副手」職務，江因不設「副主席」致使連的期待落空，本來連國民黨智庫副董事長都意欲拒絕，在親連人士、前國民黨副秘書長蔡正元的斡旋下，才接下智庫副董事長一職，而邀請台北市長柯文哲出席國民黨智庫主辦的論壇，讓江、連沉澱時日的矛盾再度激化，此次黨主席選舉有意結合「倒江」勢力，開向主席之位。

台灣媒體進而引述「不具名的國民黨人士」説法，指出連勝文形同「頭洗一半」，劍已出鞘難收，若韓國瑜等人（包含朱立倫）遲不表態，連參選的可能性會愈來愈高，甚至放話「讓江啟臣繼續連任作下去，國民黨一定會死得很難看！」

連勝文先前話也説得重，尤其在江啟臣同台柯文哲出席論壇的時候，江、連氣氛降到冰點，不過連的猶疑仍讓他在「選與不選」之間。

台灣媒體披露，連勝文因與江啟臣之間有「嫌隙」，故想結合「反江」勢力，拉下江啟臣。（吳逸驊／多維新聞）

比國民黨更熱衷黨主席選舉的「外部」

台灣輿論及媒體近期貌似掀起一陣「倒江」潮，不離「國民黨人士透露」、「黨內人士分析」、「消息人士指出」等難以查證卻又煞有其事的內容，形塑江啟臣岌岌可危的「外相」：國民黨層峯即將迎來一陣內鬥的「腥風血雨」。

然而不能排除的是，特定媒體或人士刻意塑造「倒江大聯盟」，更像是從外部挑動國民黨內鬥，江啟臣不停呼籲黨內團結，則更證明了這點。