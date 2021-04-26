馬雲轉趨低調被指判若兩人　內地還有哪些富豪感同身受？

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-04-26 20:00

即便刻意保持低調，中國最著名的商人馬雲也難逃關注。在參加俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）召開的俄羅斯地理學會監事會視頻會議一言未發之後，網絡上流傳的馬雲現身酒吧的一段視頻，又讓他成為輿論關注的焦點。無論馬雲願不願意，自去年10月炮轟中國金融體系會後，他的一舉一動都會被聚焦和解讀。

社交網絡流傳的視頻顯示，馬雲在酒吧內與友人相談甚歡。（抖音@hangzhoucaige）

刻意低調難掩人設崩塌

自去年10月炮轟中國金融體系，螞蟻集團上市擱淺後，馬雲就一直表現低調，鮮少出現在公眾視野中。即便4月10日阿里巴巴因違反反壟斷法規，被國家市場監管總局罰款182.28億元人民幣，馬雲也一直保持沉默。4月12日，阿里巴巴管理層集體現身投資人電話會議，但是馬雲依然選擇隱身。

4月14日，馬雲參加俄羅斯總統普京召開的俄羅斯地理學會監事會視頻會議，這是他在阿里巴巴被處鉅額罰款後首次公開露面。但據俄羅斯衞星通訊社報道，歷時2小時的會議中，馬雲全程未發一言，一直只是聆聽其他與會者交流和發表報告。這與以往侃侃而談的馬雲，形成了鮮明的對比。

馬雲最近一次公開露面是參加普京的視頻會議，更多詳情請點擊圖集：

根據彭博億萬富翁指數，馬雲現在身家521億美元，在億萬富翁排行榜中排名第25位。他旗下產業包括阿里巴巴、螞蟻集團連續遭到中國政府的整頓。就在4月12日，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局4大金融部門再度約談螞蟻集團。至此，螞蟻集團從去年11月開始已被三次約談。

2019年9月10日，馬雲在阿里巴巴成立20周年之際，也是自己的生日，卸任了阿里董事局主席職務，但他與阿里巴巴（包括螞蟻集團）的關係並非辭去職務就能切斷的。

在阿里巴巴被罰款182.28億元之後，很多人認為馬雲以及馬雲所掌控的企業已經涉險過關，懸在空中的靴子落地，但接下來螞蟻集團再一次被約談，又讓外界充滿疑慮。甚至有消息傳出，螞蟻集團正在研究讓創辦人馬雲剝離持股及放棄控制權的各種選項。雖然螞蟻集團否認曾考慮讓馬雲剝離持股，但上述消息的曝出，本身也就表明馬雲難堪的處境。

馬雲們沒變，時代變了

馬雲和阿里巴巴所遭遇的危機，某種層面上是中國政治大勢的寫照。不只馬雲沒有看到，或者不願意相信所面臨的變局，曾經同樣是中國首富的王健林，也曾走過同樣的路。中國沒有「大而不能倒」的企業，萬達如此，安邦如此，海航如此，相信阿里巴巴也是如此，即便原因各異，結局不一。相信經歷危機的馬雲，早已意識到這一點。

最近陷入輿論風波的除了馬雲之外，還有曾經的上海首富、出獄沒多久的上海商界大佬周正毅。與馬雲刻意低調不同的是，4月18日晚，他在上海外灘五星級酒店打出「不忘初心，回歸本色」口號，高調舉辦60歲生日宴，甚至驚動了中共上海市委宣傳部，上海廣播電視台的六名主持人因此遭警告和封殺。周正毅未來的處境可想而知。

上海前首富周正毅出獄後大辦壽宴驚動官方，更多詳情請點擊圖集：

+ 3 + 3 + 3

20多年前，周正毅靠炒股、炒期貨賺到第一桶金，然後轉戰上海房地產。2002年，他憑藉4家上市公司登頂上海首富，在福布斯富豪榜上排名第11位，名震上海灘。和很多首富一樣，周正毅吃盡國家地產、金融、改革紅利。2003年9月，他因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格獲刑3年。出獄後久，又因上海社保基金案獲刑16年，直到幾個月前提前出獄。