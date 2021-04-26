深圳樓價漲幅冠絕內地　官場大洗牌迎新一輪「房住不炒」調控？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-26 18:30

2021年4月24日深圳市人大常委會接受時任深圳市長陳如桂、市監察委主任張子興、市中級法院院長萬國營、市檢察院院長王雁林的辭職，並免去了市人大常委會教科文衞委員會主任王薇、市工信局局長賈興東、市商務局局長王有明、市應急管理局局長王延奎的職務。 這次會議還任命覃偉中為深圳副市長兼代理市長、張華為深圳副市長、劉連生為市監察委副主任兼代理主任、任宗理為市監察委副主任、張應傑為市中級法院副院長兼代理院長、李小東為市檢察院副院長兼代理檢察長、黃漫娥為市人大常委會副秘書長、余錫權為市工信局局長、張非夢為市商務局局長、馬鴻雁為市應急管理局局長。

總計這次深圳市人大常委會一次性確定了18人的職務變動，包括8人離任、10人就職。

在此之前，覃偉中擔任廣東副省長之職，任期始於2019年3月。在2021年4月獲任深圳市長當天，他還以深圳市委副書記和市黨組書記的身份出席了第19屆中國國際人才交流大會深圳論壇暨大會開幕式。這意味着，覃偉中「轉正」為深圳市長已是板上釘釘之事。

覃偉中生於1971年，是一位「70後」官員，在清華大學4年間同時修習化學工程系高分子化工專業和自動化系電子與計算機技術兩門專業。他在中國大型央企中石化工作多年，2019年「由商入仕」，暫任廣東副省長，以待重用，直至此次就任副省級城市深圳的「二把手」。深圳是中國政壇「後起之秀」的「試金石」，表現突出者往往會繼續重用。

但與「由商入政」的覃偉中相比，陳如桂的仕途安排則顯得中規中舉許多。1962年出生的陳如桂在2017年就任深圳代理市長時已經55歲，比現時覃偉中年長5歲。而且，陳如桂是一位「土生土長」的廣東官員，籍貫廣東廉江，仕途從未離開廣東。

事實上，此番與陳如桂一道辭職或被免的深圳官員，也大多如他一般具有明顯的本土色調。張子興、萬國營等7人的履歷也都集中在廣東省。如張子興是河南新野人，在廣東中山大學學習後即進入廣東官場，先後在廣州、佛山工作，並曾任廣東紀委常委兼秘書長，2015年調入深圳。

而新就職者裏，除了覃偉中來自央企，張華和余錫權未有公開仕途信息，劉連生等7人也都是在廣東省成長起來的官員。因此，此次深圳市人事變動並未完全改變廣東人治理深圳的底色。

更值得關注的是，此次深圳市官場人事變動一次涉及18餘人，而且其中多人是當地實權管理單位的主要負責人，過於突然，原因不明，或與事關深圳市房價調控。

2021年4月初，一位名為「深房理裝修隊003」的微博用户截圖公開102份有關深房理信息技術（深圳）有限公司創始人李雪峯（網名「深房理」）組織違規炒房活動資料。稍後深圳市住建局等7部門啓動對舉報事項的調查。

「深房理」被指是「深圳」、「房子」、「道理」的合稱，在深圳炒房圈頗有名氣。曾有媒體稱其鼓吹「深圳房價永遠漲」，兜售「以貸養貸」的技巧，引導外地客通過落户、代持、假結婚等方式獲得購房名額，並採取拼借首期、辦理「經營貸」、消費類貸款等到深圳炒房。

中國明星城市深圳也有高房價的困擾。（VCG）

深圳市近年房價居高不下，是中國房價最「堅挺」的城市之一。在2021年1月份，深圳市二手房價漲幅為1.7%，按年漲幅為15.3%，居內地70個大中城首位。深圳市2020年「房價收入比」也被指穩居內地第一。所謂「房價收入比」，是指住房價格與城市居民家庭年收入的比值，是用來衡量買房難易程度的重要指標。

在中國高層多次宣稱「房住不炒」，而中國大多數城市房價穩中有降的背景下，深圳房價的漲勢尤其顯得突兀。深圳的高房價也被認為不大符合中國政府2019年給予深圳的「中國特色社會主義先行示範區」的定位。

此番深圳市的集中換人未知是否確與深圳房價的「桀驁不馴」有關，但如此規模的官場洗牌，可以肯定是來自中國高層的拍板。