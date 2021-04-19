深中通道預計2024年建成通車　深圳至中山車程由2小時縮至20分鐘

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-19 10:18

深圳至中山跨江通道（深中通道）自2016年動工，預計於2024年建成通車，屆時由深圳寶安國際機場往中山車程可由2小時壓縮至20分鐘左右。 據內媒南方網18日報道，目前工程進展順利，海底隧道已完成西端8節沉管安裝，佔總量四分之一，伶仃洋大橋主塔已施工至210米高程，中山大橋主塔已施工至150米高程，計劃年內實現封頂。

綜合南方網及中新社等報道指，深中通道集隧、島、橋、水下互通於一體，有著世界首例雙向八車道鋼殼混凝土沉管隧道、最大跨徑的全離岸水中懸索橋。

深中通道全長約24公里，設東、西兩座人工島、6.85公里海底隧道（沉管段長5.03公里）、17公里的橋樑（含1666米主跨伶仃洋大橋、580米主跨中山大橋）及一座水下互通立交（東人工島），項目按100公里/小時的高速公路標準設計，雙向8車道，計劃於2024年建成通車。

深中通道項目概算總投資約為448億元人民幣。深中通道北距虎門大橋30公里，南距港珠澳大橋38公里，正處在珠三角東西兩岸高速公路網絡的A字型中心位置上，是整張高速公路網最為關鍵的一條網絡聯接線。深中通道管理中心副總工程師陳越稱：「這條線將改變粵港澳大灣區珠江東西兩岸的交通格局，優化交通網絡，使粵港澳大灣區主要城市間1小時生活圈形成。」

項目創多項紀錄及先例

報道又指，深中通道項目橫跨珠江口7條航道，航道上每天往來的船隻超過4000艘/次。為了滿足通航需求，深中通道在跨越伶仃航道時，採用了580米+1666米+580米的全球最大跨徑全離岸海中三跨吊全飄浮體系懸索橋——伶仃洋大橋，橋面高達90米。

此外，報道又指，深中通道具有「超寬、深埋、變寬」等技術特點的雙向八車道海底沉管隧道在世界上尚無先例，採用的鋼殼混凝土沉管隧道結構也是國內外首次大規模應用，屬於全新的結構和技術。且相比傳統沉管隧道方案，該方案減少疏浚量1500萬立方米，直接經濟效益超過8億元人民幣，經濟和生態效益顯著。