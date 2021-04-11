深圳居民反對沙嶺「超級殯葬城」　港村民撐興建︰能改善區內基建

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-11 23:21

港府正動工在深圳河南面的沙嶺興建集殯儀館、火葬場、骨灰龕場於一地的「超級殯葬城」，預計2022年落成，與深圳羅湖只一河之隔，引起深圳市民批評。記者今日（11日）到沙嶺一帶視察，發現地盤已進展至地皮平整工程，目測該地與深圳的大廈僅得數百米距離， 雖然傳統觀念認為墳場並不吉利，但有沙嶺村居民卻贊成興建「超級殯葬城」，認為落成後將帶動該區發展，例如交通配套、村內的馬路基建等。不過村民坦言，由於該村的人口構成並非原居民，「我哋村政治上冇乜利用價值，有啲訴求係反映唔到。」亦有到沙嶺掃墓的市民認同殯葬城的必要性，指先人亦需要安居之所，「生嘅人要住，死嘅人都要住。」

地盤大半個山頭已被削平

沙嶺「超級殯葬城」最近於坊間引起熱烈討論，更有內地YouTuber批評港府不考慮深圳人的感受。記者今日到沙嶺一帶視察，發現沙嶺「超級殯葬城」工程已開展得如火如荼，通往地盤的馬路正在挖掘修葺，地盤所在的大半個山頭已被削平，山坡亦已完成擋土牆工程，更有多輛泥頭車及挖地車停泊，可推斷正進行地皮平整工程。而該地與深圳市羅湖區的繁華鬧市，只相隔一條深圳河，猶如中環彼岸的尖沙咀，但發展有天壤之別，與羅湖商業城僅得約600米距離，深圳居民可遙望「超級殯葬城」。

據了解，沙嶺「超級殯葬城」的計劃早於2012年提出，預計於2022年落成，為港人提供殯葬「一條龍」服務。屆時該地將設置逾20萬個骨灰龕位、10個遺體焚化爐、停屍間、殯儀館和墳場，每年可提供17.8萬個時段的火葬服務。

居民黃先生贊成興建「超級殯葬城」，認為落成後將帶動該區發展，例如交通配套、村內的馬路基建等。（鄭子峰攝）

村民︰預料交通班次會加密

沙嶺村正位於「超級殯葬城」的路口旁，究竟村民的看法又如何呢？已居住30年的黃先生抱持正面態度，他相信「超級殯葬城」落成後將帶動該區的發展，例如政府將於附近興建迴旋處及巴士站，預期交通班次將會加密。他不擔心屆時清明或重陽節或出現交通擠塞問題，反而批評跨境貨櫃車造成的困擾更大。

黃表示，沙嶺村在過去幾十年發展停滯，政府亦沒有關注，例如村路日久失修，當下起暴雨時會水浸，相信政府推動大型項目後，將會改善區內的基建。他透露，過去區內環境不佳，「以前有個化糞池，可能要攪拌咗先化糞，攪嗰陣好大陣味，前幾年先冇呢種臭味。」

+ 4 + 4 + 4

同時，沙嶺一帶過去已有不少墓園及亂葬崗，黃先生稱早已習慣，「呢樣嘢我哋都好適應，冇乜問題。」他更稱，由於東江水管途經沙嶺村旁的馬路，最近正進行翻新工程，根據政府規劃署的規定，水管旁的範圍不能發展，因此對政府將來或會收地，並不感到擔心。而記者翻查資料，發現粉嶺高爾夫球場東江水管亦有礙發展，倘若政府搬遷水管，將需耗費公帑約3億元。

雖然對「超級殯葬城」的態度正面，不過黃先生並非毫無怨言，「我哋村政治上冇乜利用價值，我哋冇村代表，有啲訴求係反映唔到。」 他以信箱為例，指不少老一輩村民已離世或已搬離，但新遷入的村民卻苦於無信箱可用。雖然曾聯絡政府相關部門處理，但只獲得回覆指，因找不到業主無法重建信箱。他無奈說：「由細喺度大嘅又唔積極參與建設，外來搬入嚟又唔知點樣搵方法，好似呢幾盞街燈都係我申請。」

「超級殯葬城」可仿傚蓬瀛仙館成為旅遊景點

村內一間士多老闆也不抗拒建殯葬城，「反對乜嘢啫，細個豆雞出世呢度都係墳場，整咗對大家都好！就算你百年歸老，搵個位都容易啲，依家排隊都未入到位，你話有咩影響？」他指由於香港安置遺體的設施短缺，以致非法骨灰龕場有機可乘，認為殯葬城可仿傚蓬瀛仙館成為旅遊景點。他更批評社會今時今日才重視該地的價值，對沙嶺的發展指手畫腳，「用唔到嗰陣就垃圾，用到嗰陣就話矜貴！」

「生嘅人要住，死嘅人都要住」

清明節過後不久，仍有孝子賢孫到沙嶺的墳場掃墓，其中梁女士亦贊同興建「超級殯葬城」。她指先人亦需要安居之所，增加供應能有助降低價格，縮短輪候時間，「生嘅人要住，死嘅人都要住。」

早前有立法會議員於電台斥政府規劃失當，指該處將會是粵港澳大灣區中心點，應好好利用土地發展經濟，促請政府縮減「殯葬城」規模，將設施「打散」於現有設施上擴建，或遷至無人居住的島嶼。