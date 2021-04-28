「台美關係史上最佳」　台灣真的已不再孤單？

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-04-28 19:00

4月26日，年後甫接任台國安局長一職的陳明通，在被立委問到現在只剩美國支持台灣，美國的印太戰略有名無實，他回應立委時稱「我們（台灣）沒有那麼孤單」。然而，在陳明通自信表露無遺的同時，台灣是否真的沒那麼孤單？或許可從台灣「最好的朋友」、也就是美國與日本的舉措來窺知一二。

陳明通過去長期擔任陸委會主委，2021年春節後才轉任國安局長。（吳逸驊／多維新聞）

此前不久，美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉在白宮舉行會談後發出聯合聲明，聲明中明載台灣海峽和平與穩定的重要性。消息傳回台灣，蔡英文政府與綠媒欣喜若狂，直稱這是52年來美日聯合聲明首次提及台灣，好像台灣已在兩岸拚搏中「不戰而勝」。

的確，當前的美國與日本都極為關注台海和平的穩定，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮發言人莎琪（Jen Psaki）、國務院發言人普賴斯（Ned Price）等人都屢屢強調美國對台承諾「堅若磐石」，認為這為維持區域及台海和平安全做出貢獻。菅義偉也説，台灣海峽的和平以及安定的重要性，美日的立場一致。

然而，這些言語上的支持台灣，講白點或許還構不上支持的邊。一來，美日從未明確向台灣保證，一旦兩岸爆發危機甚至衝突，美軍或日本自衞隊一定會協助台灣驅敵；二來，美日也從未明確界定，究竟到了什麼狀況，才會使其願意介入台海局勢。

亦即，美日兩國仍舊只是在表面上安撫台灣，但假如兩岸真的有什麼衝突發生，要不要介入，一切端視有否影響其國家利益、或有無影響其國家穩定。因之，美日還是處於一種模糊戰術，他們最希望兩岸能夠直接對話和平解決問題，其他就任憑各方去做解讀，反正他們也不會再多説。

自特朗普（Donald Trump）時期以來，美國就與蔡英文政府維持着表面熱絡的關係，蔡政府也不斷宣傳「台美關係史上最佳」；爾後，雖然對拜登政府有所質疑，但現在也都強調美台關係「堅若磐石」。而美國國務院、國會議員一直以來也都表態支持台灣參加國際組織，看似十分支持台灣。

拜登上台海重新修正前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）任內廢止的與台灣交往準則，看似是親台舉動，實際則恢復許多限制。（AP）

但令人頗為質疑的是，近年來台灣似乎並未新加入、或重返哪一個國際組織；就連台灣想叩關世界衞生大會與世界衞生組織，美國都未主動提案協助。2021年初台灣與圭亞那（Cooperative Republic of Guyana，台稱蓋亞那）鬧出的「台灣辦公室」風波，美國也一聲未吭，事情就「不了了之」，甚至，美國還是高舉「一中」原則。

至於日本，除了附和一下美國的聲明、虛應一下故事外，對台灣也未曾給予任何實質回饋，反而還效法美國要台灣開放含瘦肉精美豬的做法，利用台灣想加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的心態，通過各種管道「希望」台灣開放進口日本核食，就連日本要排放核廢水，台灣駐日代表謝長廷還屢屢站在日本一邊，與台灣社會公然唱反調。

就此來看，實際上，台灣並不如陳明通所言的「不孤單」，實際情況是通常口惠實不至，各國亦皆未保證一旦兩岸動亂會協助台灣。

台灣前次參加世界衞生大會，已是2016年蔡英文剛上任之初。圖為前衞福部長林奏延 （中央社）

對台灣來説，重點不在於美國或日本到底支不支持台灣，而是蔡英文政府如何能夠減緩兩岸摩擦與隔閡擴大的速度、以至於可以改變現狀，假如能夠這樣，即便台灣孤單，能獲得永續的安全與和平倒也無妨。