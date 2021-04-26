台國安局長陳明通：日本是台海衝突要角　主要責任是支援美軍

撰文： 林仕祥 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-26 17:16

美日峰會的聯合聲明睽違52年後再度提及台灣，強調台海和平穩定的重要性，但日本首相菅義偉日前又在日本國會指出，「並不是以軍事介入為前提」。 對此，台灣國安局長陳明通周一（26日）在台灣立法院表示，日方看法非「日本不會插手北京武力犯台」，日本在台海衝突的主要角色，主要是支援美軍，其責任是建構在《美日安保條約》中。

台灣立法院外交及國防委員會4月26日邀請台灣國安單位進行報告，無黨籍立委林昶佐問及，有傳媒報道菅義偉稱「中國武力犯台時，日本自衛隊不會插手」，詢問台灣國安局掌握到的訊息是否如此。陳明通對此表示，菅義偉的原意並非如此，出身日本防衛省的學者松田康博，最近在台媒刊文的文章，已對「台灣有事」，日本將如何因應進行分析。

陳明通在台灣立法院表示，日方看法非「日本不會插手北京武力犯台」，這樣的看法最近在台灣討論的沸沸揚揚，他初步認定這是中共對台認知的一環。 （吳逸驊攝）

陳明通並稱，日媒4月25日報道，日本政府已開始討論台灣海峽出現突發事態時，自衛隊活動相關法律運用，主要分為三個部分，第一是重要影響事態、二是存亡危機事態、三是日本遭受直接攻擊的「武力攻擊事態」，討論在這三種情況下，日本在法律框架下如何因應「台灣有事」的狀況發生。

陳明通強調，（日本）不管是不可能的事情，如果日本不管，美國不可能要求日本把台灣海峽納入種種考量之內，而日本在法律上，本就有相應的處理部分。

陳：「日本不插手台海」說法是中共認知作戰

有立委續提問，菅義偉的原話被曲解，原因是中國對台進行認知作戰、台媒刻意扭曲報道，還是單純的翻譯問題？

陳明通回答，初步判定是中共對台認知作戰。當時在日本國會質詢菅義偉的議員，黨籍為日本共產黨，「這很清楚是對岸的認知作戰，有人配合他（中共）做認知作戰」。從這次由日本共產黨人發起，日方澄清後，還有人不斷重複日本自衛隊不會插手北京武力犯台的說法，可以看出「這是一個很完整的認知作戰」。

陳明通說，日本在台海衝突的主要角色，主要是支援美軍，其責任是建構在美日安保條約底下，松田康博在文章裡面也解釋，包括戰爭發生時，不只日本會在台灣撤僑，也會在中國大陸撤僑，過程中如果遭遇到中共的攻擊，也有討論到事態發生時日本的相關應處。

立委王定宇也追問，近期日本政府已開始討論台灣海峽出現突發事態時，自衛隊活動相關法律運用，台灣有沒有跟日本對這件事情接觸與討論。 台灣日本交流協會表示，這個案子台灣駐日代表處和外交部，隨時跟日本保持接觸與聯繫，直接、間接參與類似討論，包括在國會議員層級、智庫層級，以及日方的行政部門，跟日本各領域部門單位都有。