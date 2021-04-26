台國安局長陳明通：武統機率將長期爬升　台灣須增加北京犯台代價

撰文： 林仕祥 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-26 20:30

台灣國安局長陳明通周一（26日）表示，中共不放棄武力犯台，雖然兩岸尚無立即性的軍事危機，但長期來說，中共對台動武的機率是往上爬升。 陳明通說，台灣當然要避戰，但因為北京不放棄武力犯台，所以台灣要加強自己的國防與心防，讓北京犯台代價增加，才能最大的避戰；他也希望大家有信心，「我們沒那麼孤單」，包括美國、日本、英國、德國都對台海事務發言，支持台灣的力量已愈來愈多。

台灣立法院國防外交委員會4月26日邀請台灣國安局進行報告並備詢，國安局長陳明通接受質詢時表示，北京若決定發動戰爭，絕對是政治判斷而非軍事判斷，這牽涉國際政治、中國大陸內部情勢種種變量。台灣當然尋求兩岸避戰，但重點是北京要改變自己的想法，北京若改變想法，願意不限制政治框架和台灣談，那就能避免戰爭。

國民黨立委溫玉霞詢問，美國前參議員多德（Chris Dodd）訪團來台，台美雙方有無討論軍購案？陳明通鐵口直斷說，據他了解，這是對岸認知作戰，「說要軍購，這是對岸放的消息」，美國訪台此行的主要目的，是要表達美國總統拜登（Joe Biden）的支持。

陳明通說，台灣當然要避戰，但因為北京不放棄武力犯台，所以台灣要加強自己的國防與心防，讓北京犯台代價增加，才能最大的避戰。（吳逸驊攝）

國民黨主席、立委江啟臣追問陳明通，美日聲明提及台灣，所有日媒大肆報導，「比台灣還誇張」，代表日本很緊張，可能也會牽涉到企業到布局問題，其他國家看台灣緊張的要死，只有台灣老神在在，擔憂安全局勢緊繃到一個程度後，將引響經濟利益。陳明通說，台海議題不能只看兩岸，一定要把它放到東亞及區域的視角來看，當各國注意到中共攻擊性的作法，外企投資大陸也會產生遲疑，這是作用力與反作用力的問題。

陳明通指出，台灣自蔡政府上台後，也加倍重視國防政策，包括國機國造、國艦國造，相關政策陸續展現成果，而最重要的是心防，因為中共的認知作戰，企圖不戰而屈人之兵，在認知作戰上施加壓力，看似沒有炮火，但從孫子兵法的角度出發，這樣的認知作戰非常要命。

另外民進黨立委王定宇問及台灣國防部，解放軍075型兩棲攻擊艦日前下水，對台灣將產生哪些威脅？台灣國防部表示，這代表解放軍登陸能力從過去的兩棲，轉換成具三棲能力，且速度更快，未來可從台灣西部或東部犯台，未來台灣的防衛思維必須改變。