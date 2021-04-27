印度疫情宛如「人間地獄」　中國網絡浮現「解體論」有原因？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-27 21:30

當世界各地的人們因為中美等國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗進入量產階段而開始展望「後疫情時代」之際，另一個人口大國印度卻因疫情防控形勢的嚴重惡化正處於崩潰邊緣。 印度衞生部2021年4月26日公開數據顯示，該國較前一日新增新冠確診病例352,991例，已連續5天單日新增病例超過30萬例，累計確診17,313,161例；新增死亡2,812例，累計195,123例。這些冰冷數字代表的是一個個印度人在這場已然失控的疫情裏的悲慘遭遇。

印度疫情也引起了中國境內外的強烈關注。印度人在疫情裏的苦難，意味着中國人與「死神」的擦肩而過，中國輿論裏因之產生了深度共鳴與思考。當人類已經進入近現代社會，中國已經成功控制本國疫情，中美多國已經研發並量產有效的新冠疫苗之後，作為人口大國和地區強國的印度何以至此？

人間地獄

中國網絡裏熱傳的一段視頻顯示，一條街道旁邊躺着一列人的屍體，被淡黃色、白色、紅色的粗布緊緊包裹，身上擺放幾件飾品，一直延伸至看不見的盡頭。

有説法稱，這些屍體是在排隊等待火化。據半島電視台報道，印度西部的古吉拉特邦火葬場的煤氣爐和柴火爐運轉了很長時間，金屬零件開始熔化。印度拉克瑙的一些火葬場用完了木頭，要求死者家屬自己帶來木頭。

印度古吉拉特邦艾哈邁達巴德市一家火葬場的工人描述稱，現在那裏就像一條「永無止境的死亡流水線」。

既然火葬場已經不堪重負，印度病人家屬乾脆決定自己動手。有許多張圖片顯示，一些公共場地上擺放着一堆堆木柴，或是正在燃燒，或是正在冒煙，還有的僅剩一攤灰燼。整個場地烈火熊熊、濃煙滾滾，不知已經焚燒了多少屍體。

政府挨批

在近日疫情數字暴漲之前，印度農民連續多月組織公開活動抗議農業法改革，2021年的大壺節未被取消，雖然節慶時期從三個月壓縮到了一個月，但據大壺節管理委員會估計，四次恆河「聖浴」裏每次至少也有一百萬人蔘加，多時可達五百萬人。

放任公共活動的做法在印度國內也存在強烈爭議。據《印度時報》消息，印度金奈高等法院4月26日痛批印度選舉委員會未能在選舉活動中遵守疫情相關協議，稱其為「最不負責任的機構」，應該受到「謀殺指控」。

印度已然失控的疫情表明，莫迪政府的作為遠遠不夠。如果印度疫情形勢繼續惡化，數量更多的印度人染病去世，這個國家的未來將更加不容樂觀，面臨更大挑戰。中國輿論中甚至出現了所謂「印度崩潰論」、「印度解體論」的説法。

謎之操作

印度疫情的嚴重程度已經眾所周知，受到關注的還有一些令人難以理解之事。

據新德里電視台（NDTV）等印媒報道，全印度醫學科學研究所負責人蘭迪普·古萊里亞在4月25日表示，「新冠感染是一種正常感染」，「可以服用治療這些正常感染的藥物，或者採取家庭療法和瑜伽療法。」「這是一種輕微疾病。」

他的這一表態雖然有違常識，受到批評，可能只是出於緩解當地醫療擠兑、氧氣供給不足問題的目的。

《印度時報》便曾發文稱：「中國表示，中方願為印方控制疫情提供必要的支持和幫助，但印度官方消息來源稱，中國目前並不在印度尋求氧氣進口的來源國之列，印度現在確定的潛在的氧氣進口國來源國主要為海灣國家以及新加坡。」

中國觀察者網引述一位名為「隨水」的網友的分析指稱，「印度不願接受中國援助，因為不想低人一等」，「印度社會的話語權是掌握在少數上層人手裏的，他們會引導下邊的人一起歧視中國人。印度媒體不忘強調，之前中國給印度的醫療物資，是通過『商業協議』購買來的，以顯得自己從未受過中國的『恩惠』。」

此外，中印兩國的地緣政治矛盾，兩國早前在中國疫情形勢緊張之際於邊境區域的糾紛，以及1962年中印戰爭的深刻記憶，都讓印度人對中國存在一種「心結」。這種「心結」可能也是其不願接受中國援助的原因之一。

至於對照所謂「印度解體論」，據身在印度的「隨水」披露，「新聞會大肆渲染德里的慘狀，但不會告訴你們説印度還有很多地方依然歌舞昇平，老百姓們就跟沒事兒人一樣，大部分地區的社會秩序並沒有受到嚴重影響，比如我們這種泰米爾納德小三線城市的城鄉結合部就是。」

據他所稱，「我周六傍晚出去買菜，結果外面熱鬧非凡，大家就跟過節似的，原本應該在周日辦的事現在都擱在周六提前辦，我常去的魚攤居然破天荒的傍晚還開着，而平時只有上午營業。」他還總結稱，「政府不下命令，讓老百姓靠自覺來防疫是不可能的。」