變種病毒危機：擊潰印度醫療防線的B.1617？

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-04-27 20:15

印度疫情嚴竣，除了因該國早前放寬防疫限制，加上3、4 月舉行的大型節慶及活動導致疫情大爆發，突然激增的病例令醫療系統不勝負荷，全國陷於「缺氧」，連續五日錄得破記錄新增確診，周一（26日）新病例超過35萬，當地的新變種病毒B.1617更被視為元兇。

目前，在全球大流行中被列為「關切變種」（variants of concern）有三種：

●南非變種——於2020年12月在南非首度通報的B.1.351

●英國變種——於2020年12月在英國首度通報的B.1.1.7

●巴西變種——於2021年1月首次在從巴西飛抵日本的一群旅客身上發現的P.1

印度疫情嚴重，醫用氧氣短缺。4月24日，新德里一名婦人在等待入院期間在車上接受臨時免費供氧。(AP)

突變「避過」抗體反應

3月初，印度每日新增確診維持在約1.5萬宗，但到4月下旬，每日增幅暴增近30萬宗。印度發現的B.1.617變種病毒株共擁有13處突變，包括兩種特殊突變E484Q和L452R，因此又被稱為「雙重突變」（double mutant）。其中，E484Q突變在南非、巴西及英國的變種病毒裏都已發現，能協助病毒避開人類免疫系統反應。B.1.617目前被世界衛生組織（WHO）列為「感興趣的變種」（variant of interest），而暫未列入「關切變種」。

新冠肺炎｜六個你需要知道的變種病毒

美國哈佛醫學院教授哈茲爾廷（Dr. William A. Haseltine）在《福布斯》撰文指，這隻新變種病毒B.1.617不只是如今印度疫情大爆發的誘因之一，更很大可能是主要推手，展示了這些變種新冠病毒對於全球抗疫工作的可能威脅。

哈茲爾廷解釋，變異傾向聚集在N端（N-terminal domain）以及棘突蛋白（spike protein）的受體結合域（RBD），使變種病毒對於癒後血清（convalescent sera）及疫苗誘發的抗體有更強的抵禦力。目前，B.1.617變種病毒株在印度至少五個邦發現，包括馬哈拉施特邦（Maharashtra）、德里（Delhi）、旁遮普邦（Punjab）等疫情重災區。其中，馬哈拉施特邦多達六成的確診個案是跟B.1.617相關。同時，南非、英國及巴西三大變種也在印度國內流行，使印度疫情格外嚴重。

多個變種流行印度

印度於去年十月初，首次向全球共享流感數據倡議組織（GISAID）通報發現B.1.617病毒株。而根據GISAID平台的數據，印度B.1.617個案佔全部新冠確診樣本約8%，並在至少20個國家發現，近期以印度患者傳入英國及美國的案例最多。自9月已傳入印度的英國B.1.1.7變種病毒株，則佔印度感染個案約三分之二。科學家已確定B.1.1.7的傳播力比原有病毒高出70%。

不過，到底B.1.617或其他變種病毒株是否導致印度疫情大爆發的原因，一眾科學家認為未能太早下結論，因目前科學證據尚未足夠。

印度海德拉巴細胞與分子生物學中心（Centre for Cellular and Molecular Biology）主任米什拉（Rakesh Mishra）專責研究B.1.617病毒株，他向法新社表示，B.1.617比起其他變種傳播力更強。「慢慢地，它將會成為更普遍的一種，取代其他變種。」他們也在測試疫苗對於這個變種的有效率，但暫時仍然未明。

印度新冠確診及死亡數字節節上升，處理遺體工作也不勝負荷。（AP）

凸顯變種失控可能

目前，印度只有約10%人口接種過新冠疫苗，遠未及能壓止病毒傳播及變種所需要的群體免疫，而且印度的醫療體系疲弱，政府放寬大型活動的決定也是促成現今危機的主要原因。追踪變種病毒的公司GlobalData的傳染病分析員Nancy Jaser表示：「印度爆發新一波疫情的新增幅度響起警號，現時仍未有足證證據指責是由變種病毒導致。」

哈茲爾廷提醒，在全球各地出現的病毒突變顯示出變種病毒失控的可能及速度之快，也預視到其他國家有機會面臨的狀況。正如現時英國變種B.1.1.7與南非變種B.1.351已在美國廣泛傳播，同時，當地更具傳染性的紐約變種B.1.526與加州變種B.1.427/9亦未能掉以輕心。再者，新冠病毒只會不斷變種，對於普羅大眾而言，就算已接種疫苗都不等於生活可以恢復正常，「絕非可以掉以輕心的時候」。

4月21日，大批巿民在孟買一處場所排隊等候疫苗接種。（AP）

美國猶他大學病毒演化學研究人員Stephen Goldstein表示，英國去年底發現變種病毒並出現新一輪大爆發，但成功扭轉局面，「疫苗必然是發揮了一定作用的，但卻是封城讓英國新增感染放緩，疫情才開始出現逆轉。」