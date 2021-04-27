撰文： 秦珀 最後更新日期： 2021-04-27 20:19

上周一（4月19日），兩年一次的上海國際車展開幕，作為新冠疫情爆發後首度舉行的國際性車展，本來是各大汽車廠商宣傳新品和技術創新的最佳舞台，Tesla也應邀參展，並為此搭建了一個大展台。 但是，開幕首日，就有兩位女車主到車展現場維權，其中一位來自河南安陽的女車主爬上Tesla車頂的一幕，迅速成為上海車展開幕後的最大新聞，女車主穿着印有「剎車失靈」字眼的T恤站在車頂大喊的短片，當天就傳遍了微信、微博等內地社交媒體。

隨着更多類似的Tesla車主「維權無門」事件被內地媒體曝光，加上女高管的不當發言，Tesla被貼上了傲慢、高高在上的標籤。此後，中央紀律委員會、國家市場監管總局、中國消費者協會陸續介入，社交媒體上群情激奮，「維權門」迅速成為Tesla進入中國市場後的最大公關危機。

Tesla在華深陷「維權門」。（資料圖片）

維權帶來的三大難題

回顧此次「維權門」的前因後果，事件本身並不複雜，但對於車輛行駛的原始數據該不該公開，數據出來之後要如何解讀，卻陷入一個「誰都說服不了誰」的尷尬狀態。

早在3月9日，這位河南安陽女車主就開始維權，聲稱自己購買的Tesla Model 3轎車剎車失靈導致車輛追尾，造成父親和坐在後排的母親受傷。在這位女車主看來，事故原因是Tesla「剎車失靈」所致，屬於車輛品質問題，要求退車並賠償損失，Tesla方面則認為車輛並無品質問題，拒絕了女車主的訴求，雙方就此展開拉鋸戰。

這一事件的核心問題在於：一是數據歸屬權屬於車主還是車企？二是車企提供的行駛數據是原始數據，還是被篡改的數據，該由誰來鑑定？三是有沒有讓雙方都能接受的第三方廠商檢測機構，來證明事故發生是人為因素，還是車輛品質問題。

如果解決不了這三個問題，這起「維權門」也還是一個「羅生門」，即使最終雙方和解，也依然會是一筆糊塗賬。

從數據歸屬權來看，在國家市場監督管理總局出面表態後，明確純電動車在使用過程中產生的行車數據屬於消費者知情權範疇，使得Tesla必須拿出數據，第一個問題可以說已經解決了。

那麼，如何鑑定數據是原始數據，就像空難發生後的飛機「黑匣子」那樣，則仍存疑問。雖然Tesla已經交出事故發生前30分鐘的行車數據，但女車主未必接受。

據了解，美國、英國等國家強制規定電動車必須安裝事故數據記錄器（EDR），但中國沒有強制規定，隨着此次事件的轟動效應，電動車會被強制要求安裝EDR。

Tesla CEO 馬斯克。（資料圖片）

最後，即使女車主接受數據，到底由哪個第三方廠商檢測機構來解讀數據，結論能否讓雙方都接受，依然還是一大疑問。

事實上，這也會是未來電動車普及過程中的一大長期性難題，因為電動車的特性，其行車數據都會上傳到車企的中央伺服器端，並通過伺服器來進行系統升級、功能優化、車輛監控等功能，恰恰因為Tesla是行業老大，所以其出現消費糾紛就顯得鶴立雞群。

除此之外，Tesla過去一年發生的一系列車主維權事件，拋開競爭對手刻意抹黑的「陰謀論」，Tesla在股價暴漲後的過度膨脹，尤其是在內地市場「大躍進」後相關售後服務並未跟上，也需要反思。

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《入華以來最大危機 Tesla中國深陷「維權門」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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