Tesla風波｜維權女車主指從未官方代表接觸　望Tesla提供完整數據

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-27 11:05

在上海車展維權的Tesla車主張女士，因擾亂公共秩序被處以行政拘留5日，至周日（25日）拘留期滿獲釋。 她昨日（26日）接受《封面新聞》採訪時透露，截至目前，只有一位Tesla工作人員以個人身份接觸她，但從沒有官方代表正式聯繫她。

張女士稱，起初在看守所獲知Tesla就事件道歉時一度激動落淚，未料同日下午Tesla 稱她將車展展出的車輛踩壞，要求她賠償。她透露，周日中午曾接到Tesla一名胡姓經理的來電，對方表明自己是以個人身份與她接觸，並不代表Tesla。惟她直言，見個人對她們而言根本毫無意義。

張女士身穿「剎車失靈」T恤，站在Tesla車頂上維權。（微博）

她表示，當時在車展身穿的T恤，已被派出所警員帶走，對方更告知她因在車展維權而爆紅，「他說你知道嗎，你已經火了，你的鞋子和你的衣服已經可以搜到同款了」。她又透露，有網民曾詢問她身在哪個拘留所，「他說要來劫獄，要救我。」

張女士以電腦作比喻，表示當未能成功打開電腦文件時，只要重新啟動電腦就能恢復正常，而此前出現的電子故障是否全部遺失，自己作為消費者又如何取證。因此，她希望Tesla能提供完整、原始的行車數據，然後她再向權威部門了解車輛到底存在甚麼問題。

對於自己維權，張女士坦言自己當時確實太衝動，但重申維權本身不違法。她表示，當初只想解決自己車輛的問題，但在維權過程中遇上許多有着同樣遭遇、問題的車主，並覺得自己今次付出是值得，「大家的問題都能得到妥善的解決。」

張女士希望不要再有流血事件發生，又認為愛一個品牌，並不能一味包容、包庇其缺點，而是應該指出有何缺點，讓品牌方能愈來愈完善產品。

（綜合報道）