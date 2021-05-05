「學生活春宮」再登新聞頭條　台灣社會仍然「十分保守」？

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-05-05 18:00

台灣中央大學學生在該校女廁發生「貼窗嘿咻」事件，當地時間5月3日遭曝光後，受到媒體與輿論的高度關切，甚至在各大媒體的熱搜榜上，相關新聞的點閲都能名列三甲，可謂是攪動了一池春水。

位於台灣桃園的中央大學，近日因為學生性愛影片瘋船，成為台灣新聞熱搜。（Facebook@國立中央大學）

但在眾人獵奇之餘，卻很少有人省思，為何這樣的社會現象能夠穩坐媒體流量前列？本質上，這次事件不過是一起學生情侶（或「砲友」）只重發泄性慾，而未注意到可能影響到他人觀感的「小事」，更該被檢討了，或許是目擊者及拍攝流傳者，但這樣的消息，每每在台灣發生時都能躍上新聞最熱點（2008年永平餐飲科學生性愛影片流傳事件、2010年新光三越高中生樓梯間性愛被拍，都曾被媒體大幅報道；2021年3月，台南一中的「四腳獸」案也是如此，如此案例多不勝數）。

這些熱潮現象屢屢發生，需要幾個關鍵元素的配合，包含「特定身分的人」（學生）與「公開場所」（學校、公廁、百貨公司），再加上「影片流傳」，如此元素加總，幾已成為媒體流量的保證，也必能成為社會焦點。

這樣的「流量組合」能夠奏效，其實從社會價值的面向來看，也是反映台灣社會對於性教育心態的偏差，導致「學生性愛」宛若是誘人的禁地，這樣的觀點，其實預設了「學生不應該發生性愛」，或者是「學生不應該知道性愛」。在這樣的觀念下，學生間的情慾流動，往往被視為對當事人道德指責的武器，因為這樣不符合社會對「學生」身份的想像，甚至連「性教育」，都變成一片禁忌森林。

社會主流輿論意見的另一面，則與此截然相反。事實上，根據保險套品牌岡本（OKAMOTO）2019年針對1,645位台灣大學生所做的統計調查，發現46.5%大學生已有性經驗，甚至有 36.36%受訪者在15歲以下曾有過性經驗，顯然學生羣體在性方面已經更加開放。

學生性愛在台灣一直是非常敏感的話題。（Reuters）

但是，一旦又爆發學生性愛事件，往往仍能瞬間滿足台灣社會的對指責脱軌的喜好與獵奇，不意外也能帶起媒體熱潮，大家一窩蜂去關注一件會被「主流輿論指責」的事情，進而使得當事學校與當事人受到極大壓力，當事學生必須承受「不檢點」、「讓家人蒙羞」的指責、當事學校也往往覺得被「玷污了校譽」，學生團體如學生會還會出來「切割」、「斥責」。

從社會價值的角度來説，如果顧及到目前台灣的「政治正確」，是奉所謂「進步價值」為圭臬來看，學生情慾流動竟屢遭放大鏡檢視，就顯得相當諷刺了，甚至還會凸顯「政治正確」與「社會主流價值」之間的扞格。

由此看來，台灣社會實際上仍十分保守，彷彿還處在孫中山「學生、軍人、公務員是沒有自由」的思想年代，單就學生性愛話題不斷被社會關切、熱追來看，台灣無疑仍是個心態保守的社會。

就此來看，類似「學生窗邊嘿咻」的事件，過往是台灣社會焦點、現在仍是、未來也不會退場，除非台灣社會的主流價值有所變革、能真正打破保守父權至上的桎梧。