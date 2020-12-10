台北「活春宮」事件酒店不提供資料　19歲男涉散播猥褻影片被查辦

日前艋舺青山宮遶境活動期間，某酒店大樓上有男女房客在房間裏上演「活春宮」，過程被人拍下、上傳網絡。警方欲依妨害風化罪嫌偵辦，但酒店為保護房客個資，不願提供房客資料；另方面，警方鎖定一名19歲楊姓男子涉嫌散播猥褻影像，近日將通知他到案。

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警方調查，當天遶境隊伍行經台北市萬華區艋舺大道，有人發現一旁酒店大樓上，有一對男女站在房間內窗戶旁做「雙人運動」，因房內燈火通明，兩人上演「活春宮」的倒影落在窗戶上，路上數百民眾看得一清二楚。

有人當場將過程拍下，並上傳網絡，引發熱議。部分網友認為選在神明遶境時做這種事實在太誇張，也有人認為男女在房內做甚麼是他們的自由；對此，警方日前明確表示要依妨害風化罪嫌偵辦。

警方事後向飯店索取房客資料，酒店認為房客無明顯犯意，為保護房客個資，不願提供資料，警方持續與酒店溝通；另方面，查出是19歲楊姓男子將影片上傳Facebook與人分享，涉嫌散播猥褻，事後遭人舉發，警方已鎖定楊男身分，將通知到案配合偵辦。

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