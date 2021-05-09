放寬「台胞來閩」遇反彈　福建「惠台」為何兩岸不討好？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-05-09 13:15

近日，中國大陸福建省推出「惠台」措施，受到民間輿論的強烈批評。這也反映出圍繞中共對台灣等方面「統戰」策略長期以來所存在的爭議。 2021年5月8日，福建省應對新冠肺炎（COVID-19）疫情工作領導小組（指控部）綜合協調組發佈公告稱，推遲實施「台胞來閩入境檢疫便利通報」試點。「閩」是中國福建省的簡稱。

公告所稱其推遲的原因是（台灣）島內連續14天內發生10例以上本土確診病例，不再具備按時間開展有關試點的條件。但是相當多的大陸網民認為，福建省是迫於過去幾天的輿論壓力才做出了推遲決定。

2018年8月5日，台灣金門田埔水庫舉行福建向金門供水儀式。

根據4月29日發佈的公告，這項方案將推行「2天集中醫學觀察+19天閉環管理」的措施，所謂「19天閉環管理」是指在此期間允許在「住宿地-單位-住宿地」兩點一線邊觀察、邊工作。另外，在歸屬台灣政權管轄的金門、馬祖兩地連續住滿28天的當地居民，通過「小三通」客運直航口案岸赴閩視同大陸低風險地區人員進行管理，無需隔離。

福建省這項暫被擱置的「台胞來閩」檢疫新方案大幅放寬了面向台灣的防疫政策，在中國大陸輿論場裏引起較為一致的反對之聲。許多人認為這項新政將放大台灣疫情輸入大陸的風險，致使中國整體防疫出現缺口。

台灣「陸委會」則不置可否，認為福建此舉是「為了落實習近平以福建『通惠情』對台促融工作，具有高度統戰性質」，「陸委會將配合疫情指揮中心進行研議」。

所謂「通惠情」，是指習近平在2021年3月下旬考察福建時所説的「以通促融、以惠促融、以情促融」。中國國台辦發言人朱鳳蓮稍後表示「深化兩岸融合發展」是習近平提出的「一項對台重大政策主張」。

中國國台辦是大陸主要對台執行機構。（中央社）

福建省在次月即推出「台胞來閩」檢疫新方案，可視為落實中國高層對台新政的積極行動。不過，通過鬆綁抗疫政策進行「惠台」是否合適，仍然值得商榷。

就在4月29日福建發佈檢疫新方案的前一天，台灣流行疫情指揮中心就宣佈新增3例本土病例，2例為華航抗體檢驗陽性機師的家人，1例為加拿大境外移入病例接觸者。

就此來説，福建省緊急推出的「台胞來閩」檢疫新方案，確實是如大陸網友所説，為大陸整體疫情防控主動打開了一個缺口，加大了台灣疫情輸入的風險。隨後連續14天內台灣島內出現10例以上本土確診病例，更表明福建這項「惠台」方案的不合時宜。

福建的這項對台檢疫新方案目前僅是「推遲實施」，未來仍有可能擇機實施。另外，福建省近期推出的「惠台」舉措並非僅有這一項。就在5月8日決定推遲對台檢疫新方案的同一天，福建省會福州高新區出台8條惠台措施，提出支持台資企業發展，推進台灣青年就業創業，爭當「台胞台企登陸第一家園」的排頭兵。

「8條惠台措施」裏包括就業1年且簽訂8年以上勞動合同的本科台灣青年發放1.5萬元、碩士3萬元、博士5萬元生活補貼，對就業滿6個月以上台灣青年給予每年500元人民幣最長不超過12個月的工資性補貼，對於企業簽訂8年以上勞動合同的每人每年可報銷一次往返台灣機票。

這些「惠台」措施又引發了新的質疑。一些觀點稱其為對台「攻心」之舉，有助於實現兩岸和平統一，但有不少分析稱台灣方面會習慣性地將這種「超國民待遇」方式視為中共統戰策略，因而最終可能會「賠了夫人又折兵」。

根據台灣「陸委會」在2021年3月25日公佈的最新民調，認為中共對台灣政府與民眾態度不友善的比例分別為77.2%和60.6%，82.8%的受訪者支持台灣政府做好自我防衞以捍衞「國家主權」及台灣民主。