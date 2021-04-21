福建回港確診者有打針　專家：國藥保護率79%　港風險比內地高

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-21 13:44

本港有兩名確診者由內地回港，其中一人在內地接種兩劑新冠疫苗，未知疫苗牌子。 有專家指出，即使患者已接種國藥疫苗，其保護率為79%，非百分百防感染。亦有專家稱，現階段不需太早為感染源頭下定論，本港除了幾宗南非變種病毒個案，其他個案病毒株都屬於尼泊爾族譜，對比病毒基因就會得出結果。 對於政府擬在5月中推出「來港易」計劃，即內地人來港不必檢疫，專家均表示本港感染風險比內地高，「屬於低風險地區去中風險地區。」

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目表示，要先看看患者的出發地是否已長時間無確診個案；由於該兩名內地返港患者回港時間較長，要進行病毒基因排序，才能確定患者是否在本港受感染。他又說，即使其中一名患者已接種國藥疫苗，其保護率為79%；而科興保護率約為62.3%，均非百分百。但他強調患者感染後病情會較輕微、病毒量較低，大大減低併發症和死亡風險。

政府計劃在下月中推出「來港易」計劃，讓香港居民以外在內地的人士，毋須14日強制檢疫來港。許樹昌指，仍要視乎內地省市是否長時間無確診個案，參與人士出發前及抵港亦要作檢測。他又說，本港仍有隱形傳播鏈，近期有九成個案無病徵，「呢個病毒都幾難處理」，認為本港風險或比內地高。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

而港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱，本港除了幾宗南非變種病毒個案，其他個案病毒株都屬於尼泊爾族譜，現階段不需太早下定論，患者是在本港抑或內地受感染，認為對比病毒基因就會得出結果。他又說，由於患者在港時間長，認為在本地感染機率較高。 對於「回港易」和「來港易」計劃，他認為均屬於低風險地區去中風險地區。

至於現時是否合適時機放寬社交距離措施，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為要視乎未來7至14日有沒有相關個案與變種病毒有關，個人傾向確診個案持續低位數字或零確診，才展開疫苗氣泡及旅遊氣泡，希望政府避免設立硬指標。至於昨日（20日）新增一名確診女子是經「回港易」返港，曾認為要同內地相關部門商討：「防止兩地流入或流出影響到對家」。